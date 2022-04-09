Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı - Son Dakika
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Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı

09.04.2022 10:25
Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı

ANTALYA'da, eski eşi Onur Duygulu (25) tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kolundaki sinirleri kopan, 1 çocuk annesi Güllü Akman'ın (25) 100 bin liralık ameliyat parası, 2 günde toplandı.

ANTALYA'da, eski eşi Onur Duygulu (25) tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kolundaki sinirleri kopan, 1 çocuk annesi Güllü Akman'ın (25) 100 bin liralık ameliyat parası, 2 günde toplandı. Gözyaşı döken Akman, "İnşallah kısa sürede kızıma eskiden olduğu gibi sarılırım" dedi.

Antalya'da yaşayan Güllü Akman, 2020'de hayatını birleştirdiği Onur Duygulu ile evli kaldığı 1 yıllık sürede sürekli şiddet gördü ve 7 aylık hamileyken darbedilip, evden kovuldu. Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanına giden kadın, bir daha dönmedi. Çift, 16 Kasım 2021'de boşandı. Güllü Akman, boşandıktan sonra tekrar görüşmek isteyen eski eşinin teklifini kabul etmedi. 30 Ocak 2022'de eve gelen Onur Duygulu'ya kapıyı açan Akman, pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Eski kocası tarafından sağ kolundan vurulan Akman'ın vücuduna isabet eden saçmalar, kolundaki sinir ve damarları kopardı. Akman, saldırı sonrası hastaneye götürülürken, Duygulu da eski kayınpederi Süleyman Akman tarafından tüfekle vuruldu ve tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Güllü Akman, özel hastanede 5 ameliyat geçirdi ancak kolundaki sinir tedavi edilemediği için el bileğini ve parmaklarını kullanamaz oldu. Son tedavi için 100 bin lira isteyen özel hastanenin masrafını karşılayamayan Güllü Akman'ın sesini, Demirören Haber Ajansı duyurdu.

MİKROCERRAHİ YÖNTEMİYLE SİNİRLERİ ONARILACAKHaberin ardından Güllü Akman'ın telefonları birbiri ardına çaldı. Türkiye'nin her yerinden yardımseverler, Akman'a destek olmak için harekete geçti. 2 gün içinde paranın tamamı toplandı. Akman, babası Süleyman Akman ile birlikte gittiği hastanede ameliyat öncesi son kontrolünü de yaptırarak, paranın yarısını ödedi. Yakın zamanda ameliyat olması beklenen Akman'ın, mikrocerrahi yöntemiyle sinirlerinin onarılacağı öğrenildi.'ARABAMI SATIP GÖNDEREYİM'Yardımseverlerin ilgisi karşısında duygulanan baba Süleyman Akman, destek olan ve olmayı düşünenlere teşekkür etti. Kızının tedavisine gücü yetmediği için çaresiz kaldığını belirten Akman, "Çok şükür para toplandı. Kızım ameliyat olacak ve sağlığına kavuşacak. Destek olanlardan Allah razı olsun. Çok mutlu olduk" dedi.Sevinçten ağlayan Güllü Akman ise yeniden kızına sarılacağı, sağlıklı günlerine kavuşmayı beklediğini söyledi. Telefonlarının hiç susmadığını belirten Akman, hayırseverlerin ilgisine teşekkür etti. Arayanlarla ilginç diyaloglar da olduğunu belirten Akman, "Babamı yardım için biri aradı. 'Ağabey, bir otomobilim var. Satıp parasını göndermek isterim' dedi. Çok duygulandık ancak kabul etmedik. Arayanlar çok oldu. Kısa sürede tamamladık parayı. İnşallah en kısa sürede kızıma yine eskiden olduğu gibi sıkıca sarılırım. Artık bizim yardıma ihtiyacımız kalmadı. Hayırseverlerden ricam başka yardıma muhtaç insanlara destek olmaları" diye konuştu. Eski eşini yaraladığı gerekçesiyle 5 Nisan'da yargılandığı davanın duruşması sonrası adliye çıkışı tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile Güllü Akman ve ailesine ateş açan Onur Duygulu ile kendisine yardım eden arkadaşı Ramazan Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı
Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı
Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı
Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı
Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı
Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı
Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı
Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı
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Muratpaşa, Antalya, Kasım, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı - Son Dakika
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