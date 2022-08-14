Macaristan'daki Türk Kurultayı'na KKTC Bayrağı Damga Vurdu - Son Dakika
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Macaristan'daki Türk Kurultayı'na KKTC Bayrağı Damga Vurdu

14.08.2022 14:03

Eski KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve iş insanı Rauf Denktaş, Macaristan’da düzenlenen Macar Turan Kurultayı’na katıldı. Kurultay’ın açılış etkinliklerinde 28 Türk yurdunun bayrakları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağı da dalgalandı.

Eski KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve iş insanı Rauf Denktaş, Macaristan'da düzenlenen Macar Turan Kurultayı'na katıldı. Kurultay'ın açılış etkinliklerinde 28 Türk yurdunun bayrakları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı da dalgalandı.

Macaristan'da düzenlenen Macar Turan Kurultayı kapsamında düzenlenen etkinlikleri izlemek için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen binlerce misafir, görsel bir şölenle karşılandı. Yüzlerce süvari, Türk boylarının Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan göç serüvenini temsil etti. Kurultaya Eski KKTC Maliye Bakanı ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ve iş insanı Rauf Denktaş da katıldı.

Süvarilerin bayraklı geçişinde, 28 Türk yurdunun bayrakları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalanışı, alanı dolduran izleyicilerin tezahüratı ile karşılandı. Kuzey Kıbrıs bayrağının diğer Türk boylarıyla birlikte Macar semalarında dalgalanmasıyla duygusal anlar yaşayan Serdar Denktaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Açılış töreninin ardından alanda açılan stantları ziyaret eden Denktaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ve Kazakistan Başbakan Danışmanı Baghdat Amreyev ile görüştü. Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliğinin Kıbrıs açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Denktaş, "Karşılıklı olarak gençlerimizi ilgilendiren çeşitli projeleri hayata geçirme kararı aldık" dedi.

Macar Turan Kurultayı'nın kurucu ismi, Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro, kurultaya katılımlarından ötürü Denktaş'a teşekkür ederken, Kıbrıs'ın Türk Dünyasının gözbebeği olduğunu söyledi.

YORUMLAR
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Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iltica başvurularının çoğu Türkiye'den Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iltica başvurularının çoğu Türkiye'den KKTC'de Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı KKTC'de Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
Kaynak: ANKA

Serdar Denktaş, Macaristan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'daki Türk Kurultayı'na KKTC Bayrağı Damga Vurdu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Macaristan'daki Türk Kurultayı'na KKTC Bayrağı Damga Vurdu - Son Dakika
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