Eski Malatya Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu vefat etti - Son Dakika

Eski Malatya Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu vefat etti

07.11.2020 16:37
Eski Malatya Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu vefat etti, System.String[]

Eski Malatya Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Malatya Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kentte 1984-1989 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı yapan Semercioğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Avukat olan Semercioğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Semercioğlu'nun oğlu Serkan Semercioğlu, AA muhabirine, babasını Kovid-19 nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Annesinin de Kovid-19'a yakalandığını ancak iyileştiğini aktaran Serkan Semercioğlu, "Babam 10 gündür tedavi görüyordu. 10 gün içinde her şey oldu ve bitti. Bu işin şakası olmadığını söylemek istiyorum. Her an, her yerde, herkeste olabilir, başımıza geldi. Allah kimseye vermesin." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Semercioğlu'nun vefatı doyasıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Belediye Başkanlığı, Malatya, Seyhan, 1984, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Malatya Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu vefat etti - Son Dakika


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