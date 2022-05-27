Eski Malezya Başbakanı Mahathir, ABD'nin Çin'i izole etmeyi amaçladığını söyledi - Son Dakika
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Eski Malezya Başbakanı Mahathir, ABD'nin Çin'i izole etmeyi amaçladığını söyledi

27.05.2022 20:03
Eski Malezya Başbakanı Mahathir, ABD'nin Çin'i izole etmeyi amaçladığını söyledi

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD liderliğindeki Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) Çin'i izole etmeyi amaçladığını belirtti.

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD liderliğindeki Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) Çin'i izole etmeyi amaçladığını belirtti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki 27. Uluslararası Asya'nın Geleceği Konferansı'nda konuşan eski başbakan, ABD liderliğindeki yeni ekonomik gruplaşmayı eleştirerek bunun, Çin'i izole etmeyi amaçladığını ve Pekin yönetimi olmadan bölgesel ekonomik büyümeye fayda sağlamayacağını kaydetti.

Söz konusu gruplaşmanın, inisiyatifin içinde bulunan ülkelerin ekonomik kalkınmaları için iyi olmadığını belirten Mahathir Muhammed, "ABD, Çin'i izole etmek için her zaman böyle gruplaşmaları kullanmak isteyecektir. Birçok ülke bunun ekonomik bir gruplaşma olmadığını, bunun gerçekten siyasi bir gruplaşma olduğunu kabul ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Çin'in, dünyadaki çoğu ülkeden daha zengin olduğuna işaret eden Mahathir, "Çin, Malezya için büyük bir ticaret ortağıdır, Çin ile herhangi bir gerginlik, herhangi bir çatışma görmek istemiyoruz ve ABD'nin Çin'in orada olduğunu, ortadan kalkmayacağını ve Çin ile yaşamak zorunda olduğumuzu anlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Malezya'nın 4. ve 7. Başbakanı olarak görev yapan 96 yaşındaki Mahathir, Batı'yı eleştiren konuşmalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Mahathir, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen ülkesinde etkili bir siyasi figür olarak aktif siyasete devam ediyor.

IPEF

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mayıs'ta Japonya dahil 13 ülkeyle "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni (IPEF) başlattıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, başlangıçta IPEF'te ABD ve Japonya'nın yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda ve Brunei yer alıyor.

Biden, söz konusu inisiyatifin ABD'nin, tedarik zincirleri, dijital ticaret, temiz enerji ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda Asya ülkeleriyle daha yakın çalışmasına yardımcı olacağını ifade etmişti.

Halihazırda üye hacmiyle IPEF, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 40'ına denk geliyor.

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Kaynak: AA

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