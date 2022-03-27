Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret etti

27.03.2022 17:05
Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Çiçek, beraberinde eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya ve gazeteci Yavuz Donat ile Beypazarı Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Kaplan ile görüştü.

Çiçek ve Aksu ile beraberindekiler annesi vefat eden Kaplan'a başsağlığı diledi.

Belediye Başkanı Kaplanda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Tuncer Kaplan, Cemil Çiçek, Beypazarı, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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