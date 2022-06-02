Eski YSK Başkanı Güven'e hakaret davasında beraat

İZMİR'de, eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretim üyesi N.Ş. (58), açılan davada, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Öğretim üyesi N.Ş.'ye ait olduğu öne sürülen Facebook adresinden, 6 Mayıs 2019'da, dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in sosyal medya paylaşımının altına 'Pislik, ahlaksız, vicdansız, yalaka' yorumu yazıldı. Bu yorumdan 3 gün sonra aynı hesaptan, hesabının çalındığı paylaşımı yapıldı. Şikayetin ardından N.Ş., 2021 yılının Aralık ayında ifadeye çağrıldı. N.Ş., ifadesinde Güven'i tanımadığını, bir süre önce hesabına giriş yapamadığını, telefonuyla tek tıkla Facebook'a giriş yapıldığını söyledi. N.Ş. ayrıca telefonunu zaman zaman öğretmenler odasında unuttuğunu ve yorumun başkası tarafından yazılmış olabileceğini belirtip suçlamayı reddetti.

SAVCI, CEZA ALMASINI İSTEDİOlayla ilgili hazırlanan iddianamede, N.Ş.'nin hesabına giriş yapamadığına dair başvurunun olmadığı, olaydan 3 gün sonra yapılan paylaşımın ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Toplanan deliller ve alınan ifade ışığında savcı, N.Ş.'nin 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi. İddianame, Ankara 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi 'nde kabul edildi. Görülen davada tutuksuz N.Ş., suçlamayı kabul etmedi. Sanık avukatı Güney Çağatay Öz de olaydan 3 gün sonra yapılan paylaşımı mahkemeye sundu. Duruşmada müvekkilinin beraatini talep eden Öz, "Müvekkilin hesabı çalınmış, müştekiye yönelik hakaretlerde bulunulmuştur. Hesaba girebildikten sonra da uyarı mesajı paylaşmıştır. Suça konu yorumu kendisi yazmamıştır. Beraatini talep ediyoruz" dedi.DURUŞMA SAVCISINDAN BERAAT TALEBİEsas hakkında mütalaasını okuyan savcı, alınan ifadeler ve toplanan deliller sonucu sanık N.Ş.'nin üzerine atılı suçu işlediğine yönelik mahkumiyetine yeterli delil ve emare bulunmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulundu.Mütalaanın ardından söz alan Sadi Güven'in avukatı Rafet Ersöz ise "Sanığın hesabının çalındığına dair herhangi bir adli başvurusu yoktur. Cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, kararını açıkladı. N.Ş.'nin suç tarihinden 3 gün sonra hesabının başkalarınca ele geçirildiğine dair paylaşımda bulunduğunun altı çizilerek, üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin yeterli, her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi.