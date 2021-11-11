ESKİŞEHİR'DE 16 NOKTADA 117 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU - Son Dakika

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ESKİŞEHİR'de, Milli Ağaçlandırma Günü'nde kent merkeziyle birlikte 16 noktada, 109 hektarlık alanda 117 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Programa Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Orman Bölge Müdürü Yardımcısı İsmet Kıraç ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program mehteran takımının gösterisiyle devam etti. Vali Erol Ayyıldız, kent merkeziyle birlikte 16 noktada, 109 hektarlık alanda 117 bin adet fidanın toprakla buluştuğunu ifade ederek, "28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve güzide ülkemizin birçok iline yayılan yangınlar yalnızca ormanlarımızı değil yüreğimizi de yakmıştır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan orman yangınları düşünüldüğünde gelecek nesillere daha yeşil bir alan bırakmak adına gerçekleştirilen 'Geleceğe nefes ol' projesi oldukça anlamlıdır. Eskişehir ilimizde tüm ilçelerde 'Geleceğe nefes' etkinliği kapsamında bugün eş zamanlı olarak 16 etkinlik noktası belirlenmiş olup, 109 hektarlık alanda 117 bin adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Etkinlik ile 7'den 70'e toplumun bütün kesimlerini toprakla buluşturuyor, özellikle çocuklarımızın birer doğa dostu olmasını amaçlıyoruz" diye konuştu

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kıraç ise daha yeşil bir Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Ardından Vali Ayyıldız öğrencilerle fidan dikimi yaptı.