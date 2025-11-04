Yaşlı kadın evinde ölü bulundu! Özel gereksinimli oğlu emniyete götürüldü - Son Dakika
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu! Özel gereksinimli oğlu emniyete götürüldü

04.11.2025 12:47
Eskişehir'de evinde bıçakla yaralanan özel gereksinimli iki çocuk annesi 70 yaşındaki Safiye Y. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir oğlu işlemler için emniyete götürüldü.

Eskişehir'de Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta yer alan bir apartmanın 1 numaralı dairesinde şüpheli ölüm olayı yaşandı.

BIÇAKLA YARALANAN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, ikamette yaşayan özel gereksinimli iki çocuk annesi 70 yaşındaki Safiye Y. isimli kadının bıçakla yaralandığı yönünde 112 Acil sağlık ekibine ihbarda bulunuldu. Ekipler olay yerine gelirken yaşlı kadının hayatını kaybettiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bahse konu adrese giren ekipler, konuyla alakalı inceleme başlattı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OĞLU EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayda maktulün özel gereksinimli oğlu U.Y. işlemleri için emniyete götürüldü. Safiye Y. isimli kadının diğer özel gereksinimli oğlunun bakımevinde olduğu öğrenildi. Safiye Y. isimli kadının cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, İnceleme, olaylar, 3-sayfa, Çocuk, Son Dakika

