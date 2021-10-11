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Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti - Son Dakika

Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti

11.10.2021 12:05
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti

Eskişehir Odunpazarı'ndaki bir kadın, zabıtaların gece boyunca resmi araçta kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili şikayette bulundu. Olayın resmi merciilere aktarılması sonrası Odunpazarı Belediyesi de inceleme başlattı. Adli Tıp'a gönderilen koltuk kılıflarında tecavüz bulguları aranacak.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadın tarafından ortaya atılan iddia, büyük yankı uyandırdı. İddia sahibi kadın, zabıtaların işlek bir cadde üzerinde kendisine gece boyu tecavüz ettiğini söyleyerek karakola şikayette bulundu. Olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

CADDE ÜZERİNDE BULUŞTULAR

Odunpazarı Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinde görev yapan A.E. ile B.T.'nin, 8 Ekim Cuma gece vardiyasında 26 BE 838 plakalı resmi zabıta aracı ile Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezi yakınında bir kadın ile buluşarak, Sultandere bölgesine götürdüğü ileri sürüldü. Bu bölgede bir süre duran aracın ardından Sarısungur Mahallesine geçtiği belirlendi. Aracın sabaha kadar o bölgede olduğu ve gittiği alanlar GPRS cihazında yapılan incelemelerde ise tek tek tespit edildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde tecavüz edildiği iddia edilen kadını bırakan zabıtaların ardından görevlerini devir teslim yaptıktan sonra evlerine gittiği öğrenildi.

TECAVÜZ İDDİASIYLA KARAKOLA GİTTİ

Ardından gece boyu zabıtaların kendisine tecavüz ettiği iddia edilen kadın, polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan iki zabıta personeli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan personeller hakkında Odunpazarı Belediyesi tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KOLTUK KILIFLARI ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Öte yandan, resmi plakalı Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait 26 BE 838 plakalı aracın koltuk kılıflarının sökülerek, Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti - Son Dakika
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