Otomobil kamyona çarptı: 4 kişi yaralı - Son Dakika
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Otomobil kamyona çarptı: 4 kişi yaralı

13.08.2022 14:50
Otomobil kamyona çarptı: 4 kişi yaralı

Eskişehir'de bir otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de bir otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çifteler İlçesi'nin Eskişehir- Ankara karayolu bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşağa giren kamyona otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, otomobilin ön kısmında büyük maddi hasar oluştu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyona çarptı: 4 kişi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil kamyona çarptı: 4 kişi yaralı - Son Dakika
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