İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil kamyona çarptı: 4 kişi yaralı - Son Dakika

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