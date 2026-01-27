Eskişehir\'de Çocukların Dilenciliği Yürekleri Parçaladı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde trafik ışıklarında bekleyen 2 kız çocuğunun titreyerek dilencilik yaptığı anlar kameraya yansıdı.

KIŞIN ORTASINDAKİ HALLERİ YÜREKLERİ PARÇALADI

Kardeş oldukları öngörülen ve bacakları çıplak, üzerlerinde kendilerini soğuktan koruyamayacak giysilerle görülen çocukların hali yürekleri parçaladı.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Öte yandan kırmızı ışık yandığında yola atlayan çocuklar, hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini riske attı.