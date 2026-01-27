Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde trafik ışıklarında bekleyen 2 kız çocuğunun titreyerek dilencilik yaptığı anlar kameraya yansıdı.
Kardeş oldukları öngörülen ve bacakları çıplak, üzerlerinde kendilerini soğuktan koruyamayacak giysilerle görülen çocukların hali yürekleri parçaladı.
Öte yandan kırmızı ışık yandığında yola atlayan çocuklar, hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini riske attı.
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Çocukların Dilenciliği Yürekleri Parçaladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?