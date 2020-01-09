Eskişehir'de eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden Sudanlı öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eskişehir'de eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden Sudanlı öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika

Eskişehir'de eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden Sudanlı öğrenciler bir araya geldi

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden Sudanlı öğrenciler, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından organize edilen organizasyonda bir araya geldiler.

Eskişehir'de eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden Sudanlı öğrenciler bir araya geldi, System.String[]

Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden Sudanlı öğrenciler, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından organize edilen organizasyonda bir araya geldiler.


Programa Sudan Büyükelçisi Dr. İrfan Neziroğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Anadolu Üniversitesi TÖMER Müdürü Dr. Ferdi Bozkurt ve İHH Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Neşet Gürsoy katıldı.


Sudanlı uluslararası öğrencilere her zaman sahip çıkan ve onlarla ilgilenen Büyükelçi İrfan Neziroğlu, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de Sudanlı öğrencilerle bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Gönül coğrafyamızda Sudan'ın her zaman ayrı bir yeri olmuştur. Bugün Hartum başta olmak üzere birçok Sudan şehrinden kardeşlerimiz ülkemizde eğitimlerine devam ediyor. Mümkün olduğunca onlarla beraber olmaya gayret ediyoruz. Burada Sudanlı öğrencilerle yakından ilgilenen değerli İl müdürümüze de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız da yaptığı kısa konuşmasında, " Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Kalpten kalbe bir yol vardır bilinmez, Gönülden gönülle gider yar gizli gizli.' Bizim Sudan ile olan gönül bağımız da aslında böylesine derinden ve yürektendir. Buradaki Sudanlı öğrencilerle, ikinci buluşmamızı sıcak bir çay samimiyetiyle tamamladık. Bizi kırmayıp aramızda olan Büyükelçimize de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Sudan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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