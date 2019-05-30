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Eskişehir'de iki farklı noktada orman yangını

44 dakika önce

Eskişehir'de yağan yağmurun ardından düşen yıldırımlar, iki farklı bölgede orman yangınına neden oldu.

Eskişehir'de iki farklı noktada orman yangını, System.String[]
Eskişehir'de yağan yağmurun ardından düşen yıldırımlar, iki farklı bölgede orman yangınına neden oldu. Yangınlarda toplamda 13 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesi Kavak Mahallesi Kozlu Yayla mevkiinde bulunan ormanda yıldırım düşmesi sonrasında yangın meydana geldi. Karaçam ormanındaki yangına 10 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 40 yangın işçisi ve civar köylerden gelen 50 vatandaş ile müdahale edildi. Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter de gelerek hava kararmadan 8 sorti yaptı. Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan da yangın mahalline giderek ekiplerin sevk ve idaresini sağladı. Akşam saatlerinde etrafı çevrilen yangın kontrol altına alınırken gece boyunca söndürme ve soğutma işlemlerine devam edildi. Yangında toplam 12 hektarlık bir alanın zarar gördüğü tahmin edilirken orman yangınına Büyükşehir Belediyesine ait 2 tanker su takviyesi yaptı. Ayrıca Kütahya, Bolu ve Ankara'dan da 2 şer adet söndürme ekibi gelerek yorulan ekiplerin yerini aldı.

Ayrıca aynı gün yine yıldırım düşmesi sonucu merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Tandır Mahallesinde bulunan meşe ormanında da yangın çıktı. Öğle saatlerinde bağlayan yangın 12 işçi, 2 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektarlık bir alan zarar gördüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:57 Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa
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