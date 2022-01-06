Eskişehir'de tarım aleti çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 150 bin lira değerindeki tarım aletini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince Bozan Mahallesi'nde piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan tarım aletinin kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayın şüphelisi M.K'nin sulama makinesini traktörle taşımak suretiyle çaldığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlının ifadesinden yola çıkan jandarma, suça konu tarım aletini internet üzerinden Konya'da kimlik bilgileri tespit edilen bir kişiye sattığını tespit etti.

Şüpheli M.K, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.