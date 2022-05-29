Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"

29.05.2022 15:00
Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"

Eskişehir'de Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan kadınların kimliği bilinmeyen kişiler tarafından CİMER'e şikayet edildiği ve parkta yoga yapılmasının engellendiği öne sürüldü. Konuyla ilgili paylaşım yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir" dedi.

Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda düzenli olarak yoga yaptığı belirtilen kadınların, CİMER'e şikayet edildiği iddiası, tartışma yarattı.

KAZIM KURT PAYLAŞTI

Parkın, valiliğinin sorumluluğunda olduğu belirtilirken, güvenliğin yoga yapmak isteyen kadınları engellendiği öne sürüldü. Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, yaşananları sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile duyurdu. Kurt, olaya tepki göstererek yaptığı açıklamada, "Eskişehir Valiliği'nin sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanlar CİMER'e şikayet edilmiş. Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız? Değerli arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de tartışma yaratan olay! Parkta yoga yapan kadınları CİMER'e şikayet ettiler

"İSTEDİKLERİ PARKI KULLANABİLİRLER"

Kurt daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak, "Sevgili Duygu, istediğiniz parkımızı kullanabilirsiniz. Kimseden çekinmeyin. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Spor İşleri Müdürlüğümüz temin eder. Sizleri ziyarete geleceğim. Çok sevgiler, selamlar" dedi.

Eskişehir'de tartışma yaratan olay! Parkta yoga yapan kadınları CİMER'e şikayet ettiler

BÜYÜKERŞEN'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den de konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Büyükerşen, "Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Büyük Parkımızı her zaman kullanabilirsiniz gençler. Ayrıca 6 Haziran itibariyle parklarda spor etkinliklerimiz de başlıyor. Onlara da katılabilirsiniz" dedi.

Eskişehir'de tartışma yaratan olay! Parkta yoga yapan kadınları CİMER'e şikayet ettiler
YORUMLAR
500
Eskişehir'de Kukla Festivali Coşkusu Eskişehir'de Kukla Festivali Coşkusu Eskişehir'de emekli öğretmenden anlamlı bağış Eskişehir'de emekli öğretmenden anlamlı bağış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Eskişehir, Korkut, Yoga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! 'Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir' - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:46 İngiltere'de hapse giren trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 15:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement