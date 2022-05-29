Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"

Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda düzenli olarak yoga yaptığı belirtilen kadınların, CİMER'e şikayet edildiği iddiası, tartışma yarattı.

KAZIM KURT PAYLAŞTI

Parkın, valiliğinin sorumluluğunda olduğu belirtilirken, güvenliğin yoga yapmak isteyen kadınları engellendiği öne sürüldü. Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, yaşananları sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile duyurdu. Kurt, olaya tepki göstererek yaptığı açıklamada, "Eskişehir Valiliği'nin sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanlar CİMER'e şikayet edilmiş. Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız? Değerli arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİKLERİ PARKI KULLANABİLİRLER"

Kurt daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak, "Sevgili Duygu, istediğiniz parkımızı kullanabilirsiniz. Kimseden çekinmeyin. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Spor İşleri Müdürlüğümüz temin eder. Sizleri ziyarete geleceğim. Çok sevgiler, selamlar" dedi.

BÜYÜKERŞEN'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den de konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Büyükerşen, "Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Büyük Parkımızı her zaman kullanabilirsiniz gençler. Ayrıca 6 Haziran itibariyle parklarda spor etkinliklerimiz de başlıyor. Onlara da katılabilirsiniz" dedi.