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Eskişehir'deki şüpheli ölüm

1 saat önce

Eskişehir'de dün evinde ölü bulunan kadının bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

Eskişehir'deki şüpheli ölüm, System.String[]

Eskişehir'de dün evinde ölü bulunan kadının bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak'ta bir apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı'nın (30), ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Evde yapılan incelemede Ayrancı'nın öldürüldükten sonra cep telefonunun da gasbedildiği tespit edildi.

Kent genelinde katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Afgan uyruklu İzzetullah E'yi, (23) Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakaladı. Çobanlık yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin sorusu üzerine "pişmanım" dedi.

İrem Ayrancı'nın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:57 Kaynak: AA
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