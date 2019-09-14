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Eskişehir'deki şüpheli ölüm

26 dakika önce

Eskişehir'de dün evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'deki şüpheli ölüm, System.String[]

Eskişehir'de dün evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak'taki bir apartmanın giriş katında ikamet eden 30 yaşındaki İrem Ayrancı'nın ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Evde yapılan incelemede, Ayrancı'nın öldürüldükten sonra cep telefonunun da gasbedildiği tespit edildi.

Kent genelinde katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Afganistan uyruklu 23 yaşındaki İzzetullah E'yi Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakaladı. Çobanlık yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin sorusu üzerine "pişmanım" dedi.

İzzetullah E, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "Kasten insan öldürme ile yağma" suçlarından tutuklandı.

Öldürülen İrem Ayrancı'nın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:06 Kaynak: AA
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