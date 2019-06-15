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ESKİŞEHİR Otomobilde kanlı infaza 6 gözaltı

1 saat önce

Otomobilde kanlı infaza 6 gözaltıESKİŞEHİR'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan'ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Ahmet Mete D. ile otomobilde bulunan 5 arkadaşı polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobilde kanlı infaza 6 gözaltı
ESKİŞEHİR'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan'ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Ahmet Mete D. ile otomobilde bulunan 5 arkadaşı polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Biri kadın 6 şüpheli ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de oturan Murat İlker Özcan, önceki gece saat 21.00 sıralarında, 34 AL 6029 plakalı otomobiliyle dolaşırken, Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya Sokak'a geldiğinde park halindeki başka bir otomobilden inen 5 kişi tarafından önü kesildi. Şüphelilerden Ahmet Mete D. (21), Özcan'nın otomobiline ateş ederek başından vurdu. Daha sonrada otomobilin arkasından ateş etmeyi sürdürdü. Ağır yaralanan Özcan, otomobilini kullanmaya devam edince yaklaşık 100 metre mesafedeki park halinde olan araçlara çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Murat İlker Özcan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sokak üzerindeki güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olayda kullandığı tabancayla birlikte katil zanlısı Ahmet Mete D., arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19), Gökhan U. (24) ile otomobilde bulunduğu tespit edilen Büşra E. (20) gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, ateşli silahla kasten öldürme, genel güvenliği tehlikeye düşürme, darp, silah kanununa muhalefet, memura mukavemet, hakaret ve mala zarar vermekle suçlanıyor.
ESKİŞEHİR Otomobilde kanlı infaza 6 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:23 Kaynak: DHA
Eskişehir, Ahmet Mete, Güncel
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