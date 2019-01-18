Son Dakika Haberleri: Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çalışanlarına Ketem Eğitim Verildi

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çalışanlarına Ketem Eğitim Verildi

1 saat önce

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm çalışanlarına yönelik Kanser Erken Teşhis, Tarama konusunda iki ayrı eğitim toplantısı düzenledi.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çalışanlarına Ketem Eğitim Verildi, System.String[]
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm çalışanlarına yönelik Kanser Erken Teşhis, Tarama konusunda iki ayrı eğitim toplantısı düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever toplantılarda yaptığı konuşmada; insan sağlığının ihmal edilemeyecek kadar hassas bir konu olduğunu ve özellikle kanserden korunmada erken teşhisin önemine vurgu yaparak, tüm çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla eğitim toplantısı düzenlendiğini ifade etti.

Tüm personellerin sağlıklı olarak yaşam sürebilmek için, kanser konusunda tarama yaptırmaları gerektiğini ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, bu konuda il müdürlüğü olarak personele yardımcı olunacağını belirtti.

Daha sonra Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Tepebaşı Halk Sağlığı Merkezi uzmanlarınca "Kanser Erken Teşhis, Tarama" konusunda sunum yapılarak, belirli yaş gruplarındaki personellerin "Taramalar bir günü kanser bir ömrü alır" sloganıyla ücretsiz tarama testlerini yaptırmaya aile hekimlerine ve KETEME müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Karşılıklı soru-cevap bölümüyle toplantılar sona erdi - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdurrahman Dilipak'tan Bomba İddia: Abdullah Gül, Erdoğan'ın Yakınlarını Yanına Alarak 5 Mayıs'ta Parti Kuracak Acun Ilıcalı, Kanser Hastası Gencin Tek Hayalini Gerçekleştirdi

Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti Şike Sürecinin Olay Kalecisi Sefer Hakan Olgun, Muhtar Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:23:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çalışanlarına Ketem Eğitim Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]