Eskişehir Valisi Ayyıldız ve eşi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Ayyıldız ve eşi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi

30.08.2022 22:48
Eskişehir Valisi Ayyıldız ve eşi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi.

Vali Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız, davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyona, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve eşi Nurgün Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Kuranı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Bekir Gerek'in yaptırdığı duanın ardından konuşan Vali Ayyıldız, şunları söyledi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde, bu büyük zaferi bir bayram olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu özel gecede davetimize icabet edip zaferimizin coşkusuna ortak olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, saygıyla selamlıyorum. Bundan 100 yıl önce bizi bu topraklardan çıkarmak isteyenlere cevabı atalarımız gözlerini bile kırpmadan hayatlarını feda ederek vermişlerdir. O kahramanların cesaretleriyle Samsun'da başlatılan ve İzmir'e kadar sürdürülen İstiklal Mücadelemizde bütün imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Zaferi bir yıldız gibi parlamış ve yeni kurulan Cumhuriyet'imizin temelleri atılmaya başlanmıştır. Milli mücadelemizde kilit noktalardan biri olan Eskişehir de bütün imkanlarıyla seferber olmuştur. Eskişehir Demiryolu Cer Atölyesi'nde yapılan top kamaları ordunun ateş gücünün arttırılmasında ve zafere ulaşılmasındaki önemli rol oynamıştır."

Her zaferin gerisinde bolca ter ve gerektiğinde dökülen kanlar vardır diyen Vali Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yürüttüğümüz mücadele de ter ve kanla yoğurularak ilerlemektedir. Kahraman güvenlik güçlerimiz ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamında görev başındadırlar. Atalarımızdan emanet aldıkları 'ya şehit ya gazi' düsturuyla birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaya devam etmektedirler. En son 15 Temmuz darbe girişimi tüm dünyaya göstermiştir ki bizler bağımsızlık için yaşayıp bu vatan için şehit düşen bir milletin evlatları olarak milli birlik ve beraberliğimizi, güvenliğimizi tehdit eden her unsura karşı tarihimizde atalarımızın gösterdiği cesaret damarlarımızdaki asil kanda dolaşmaktadır ve bu tehdide yeltenenler, aynı hezimete uğrayarak tarihin sayfalarına gömüleceklerdir."

Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, eşi Nurgün Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer protokol üyeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına hazırlanan pastayı kesti.

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Kaynak: AA

Didem Ayyıldız, Erol Ayyıldız, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Ayyıldız ve eşi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Ayyıldız ve eşi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi - Son Dakika
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