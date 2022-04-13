Eskişehirli kızlar, ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Eskişehirli kızlar, ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

13.04.2022 13:14

Eskişehir'de bir grup lise öğrencisi kızdan oluşan takım, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Slovakya'da düzenlenecek Dünya Kros Şampiyonası'nda yarışacak.

Eskişehir'de bir grup lise öğrencisi kızdan oluşan takım, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Slovakya'da düzenlenecek Dünya Kros Şampiyonası'nda yarışacak.

ENKA Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Özel Şehir Koleji öğrencileri Ayça Fidanoğlu, ikizi Bade Fidanoğlu, Elif Naz Köseoğlu ve Selen Canlı, 26 Şubat'ta Adana'da düzenlenen Türkiye Okullar Arası Kros Şampiyonası'nda ilk sırada yer aldı.

Elde ettikleri birincilikle Türkiye'yi 22-27 Nisan'da Slovakya'da yapılacak Dünya Kros Şampiyonası'nda temsil edecek öğrenciler, milli takım antrenörü Bülent Uzun yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alan 10. sınıf öğrencisi Ayça Fidanoğlu, AA muhabirine, dünya şampiyonluğunu elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Ayça Fidanoğlu, Türkiye'yi temsil edecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle devam etti.

"Slovakya'daki şampiyonanın ardından 14-22 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek ISF Gymnasiade'e, 4-7 Temmuz'da İsrail'da gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na, 24-30 Temmuz'da Slovakya'daki Avrupa Gençler Olimpiyat Festivali'ne ve 1-6 Ağustos'ta Kolombiya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılacağım. Benim için 2022 yılı uzun ve yoğun bir zaman dilim olacak. Her gün 2-3 saat antrenman yapıyoruz."

Ayça Fidanoğlu, kendilerine destek veren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, ENKA Spor Kulübü ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Bade Fidanoğlu da Slovakya'daki şampiyona için uzun süredir çalıştıklarına değinerek, "Haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz. Slovakya'dan iyi bir sonuçla döneceğimiz düşünüyorum. Hedeflerimiz yüksek. Okulumu, kentimi ve ülkemi temsil edeceğim için mutlu ve heyecanlıyım." diye konuştu.

Atletlerden 10. sınıf öğrencisi Elif Naz Köseoğlu, "Ailem de bu konuda çok mutlu. Uzun zamandır çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyorum. Takım halinde derece yapmayı hedefliyoruz." derken, 11. sınıf öğrencisi Selen Canlı ise şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, iyi derecelerle dönmek istediklerini dile getirdi.

Eskişehirli kızlar, ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
Eskişehirli kızlar, ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
Eskişehirli kızlar, ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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