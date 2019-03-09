Son Dakika Haberleri: Esnaf Tuz ve Şeker Oranı Azaltılmasından Memnun

Esnaf Tuz ve Şeker Oranı Azaltılmasından Memnun

1 saat önce

Pastane ve lokantalarda aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılması amacıyla imzalanan protokol olumlu yankı buldu.

Esnaf Tuz ve Şeker Oranı Azaltılmasından Memnun, System.String[]
Pastane ve lokantalarda aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılması amacıyla imzalanan protokol olumlu yankı buldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılmasına ilişkin protokol geçtiğimiz hafta imzalanmıştı. İmzalanan 'Asırı Tuz ve Seker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolu" esnafta olumlu yankı buldu. Bu kapsamda her yıl besinlerdeki tuz oranı yüzde 4, şeker oranı ise yüzde 5 oranında azaltılacak.

"Uygulama faydalı olacak"

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı Aykut Şener, söz konusu protokol ile şeker ve tuz kullanımının azaltılmasını devreye alacak uygulamayı faydalı gördüklerini belirtti.

Türkiye'de söz konusu besinlerin üretiminde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği oranların 4-5 misli tuz ve şeker kullanıldığını söyleyen Şener, "Sağlık Bakanlığımız ile bir protokol yaptık. Sadece pastada sınırlı olmamak kaydıyla tüm pastane ürünlerinde, şeker ve tuz oranlarını düşürülecek" dedi.

Uygulamanın halk için faydalı olduğundan bahseden Şener, orta boy pasta yapımında kullanılan şeker oranını yüzde 5 düşürdüklerini belirterek "Biliyorsunuz ki fazla tuz ve şeker tüketimi, her türlü hastalığına sebebiyet verebiliyor. Bu noktada bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir protokol yaptık. Çok iyi oldu" dedi.

Uygulamayı desteklediklerini aktaran Şener, şuana kadar müşterilerden de bir şikayet gelmediğini söyledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:12 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur Trabzon, Adını Verdiği Hurmanın Üretiminde Sınıfta Kaldı

Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 13:05:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esnaf Tuz ve Şeker Oranı Azaltılmasından Memnun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]