Estetik operasyon faciası: Almanya\'dan gelen kadın Antalya\'da hayatını kaybetti

17.11.2025 15:21
Almanya'da karaciğer nakli geçiren ve doktorlarından onay alamamasına rağmen Antalya'da yapılan estetik operasyon sonrası yoğun bakımda 10 gün kalan Julia Ramona Jesch hayatını kaybetti. Ailesi, hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.

Almanya'da 2017 yılında karaciğer nakli geçirdiği için doktorlarının "ameliyat olamazsın" uyarılarına rağmen Antalya'ya vücut gerdirme operasyonu için gelen 41 yaşındaki Julia Ramona Jesch operasyonun ardından 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Ailesi, hem hastaneden hem de ameliyatı yapan doktordan şikayetçi oldu.

Antalya'ya 4 Kasım Salı günü Almanya'nın Siegen kentinden gelen Julia Ramona Jesch'in karın, koltuk altı ve kalça bölgelerine yönelik yağ aldırma ve vücut gerdirme operasyonu 5 Kasım günü özel bir hastanede Plastik ve Estetik Cerrahı Op. Dr. B.Ç. tarafından gerçekleştirildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Jesh, ameliyatın ardından yaklaşık bir saat sonra kanama sebebiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Alman kadın, burada geçirdiği 10 günlük kritik sürecin sonunda, 15 Kasım Cumartesi günü saat 03.45'te yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DOKTORLARI ESTETİK OPERASYONA İZİN VERMEMİŞ!

Jesch'in daha önce 2017 yılında karaciğer nakli geçirdiği, bu nedenle Almanya'daki doktorların estetik operasyon için kendisine onay vermediği öğrenildi. Jesch'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Talihsiz kadının naaşını teslim almak için Antalya'ya gelen anne, abisi ve ablası, genç kadının nakil geçmişinin bilindiği halde operasyonun yapılmasına tepki göstererek, hem kurumdan hem de ameliyatı yapan hekimden şikayetçi oldu.

12 YAŞINDA KIZI VAR

Ablası Karolina Joanna Urbanik Jesch, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kız kardeşim estetik bir operasyon için Antalya'ya geldi. Doktorların, daha önce karaciğer nakli geçirdiğini bildiği bir durum vardı. Almanya'da bu ameliyat reddedilmişti, Almanya'daki hiçbir doktor bu işlem için kendisine onay vermedi. Burada ise onu ameliyat etmeyi kabul eden birini buldu. Ne yazık ki onu eve götüremiyoruz, çünkü vefat etti. 12 yaşında bir kızı var."

Aile avukatları ise, "Aileyle birlikte sorumlulardan, bu işe aracılık edenlerden, ameliyatı yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi oldular. Otopsi talep edildi, otopsisi yapıldı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

