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Eti döverek parayı bulan Nusret Gökçe'den tatil cennetine dev proje - Son Dakika
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Eti döverek parayı bulan Nusret Gökçe'den tatil cennetine dev proje

Tuz dökme hareketi ve ete şaplak attığı görüntülerle adından söz ettiren Nusret Gökçe, İspanya'nın Ibiza Adası'nda büyük bir proje başlattı. Ünlü işletmeci, restoran otel ve rezidanslardan oluşan tesisin temel atma törenine bizzat katıldı.

Eti döverek parayı bulan Nusret Gökçe\'den tatil cennetine dev proje
10.12.2023 - 09:49,  Güncelleme: 10:05
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Et restoranları kadar sosyal medyada paylaştığı videolarla da dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, zincirine yeni bir halka ekliyor. Gökçe, İspanya'nın Akdeniz'de bulunan ünlü tatil adası Ibiza'da büyük bir proje başlattı.

ADANIN KALBİNE HAYATININ PROJESİNİ YAPIYOR

Adanın kalbi kabul edilen liman bölgesinde temeli atılan komplekste restoranlar, otel ve rezidanslar bulunacak. Gökçe, İspanya'daki ilk restoranının da yer alacağı projeyi ağustos ayında sosyal medya hesabından duyurmuş ve "Hayatımın en önemli projesi" ifadesini kullanmıştı.

Eti döverek parayı bulan Nusret Gökçe'den tatil cennetine dev proje

BİRÇOK ÜLKEDE RESTORANI VAR

Nusret zaman zaman restoranındaki fiyatlarla tartışma yaratsa da Türkiye'de 9, ABD'de 7, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Yunanistan, Suudi Arabistan, İngiltere ve Katar'da da birer restoranı var. İspanya'da açılacak restoran ise zincirin 23'üncü halkası olacak.

Eti döverek parayı bulan Nusret Gökçe'den tatil cennetine dev proje

TUZ DÖKME HAREKETİ İLE ÜNLENDİ

Gökçe, sosyal medyada paylaştığı dirsek üzerinden yemeğe tuz dökme hareketi ve ete şaplak attığı görüntülerle büyük ün kazandı. Bu hareket restoran zincirinin sembolü haline geldi. Gökçe de dünyada 'Salt Bae' diye anılmaya başladı.

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SON DAKİKA: Eti döverek parayı bulan Nusret Gökçe'den tatil cennetine dev proje - Son Dakika
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