Etli ekmek Avrupa yolunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etli ekmek Avrupa yolunda - Son Dakika

Etli ekmek Avrupa yolunda

6 saat önce

Sivas'ta vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alan etli ekmek damak çatlatan lezzeti ile namını yurtdışına kadar ulaştırdı.

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Sivas'ta vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alan etli ekmek damak çatlatan lezzeti ile namını yurtdışına kadar ulaştırdı.


Hazırlanışının pratik olması dolayısıyla etli ekmek, Sivas'ta her gün vatandaşların en çok tercih ettiği yiyecekler arasında bulunuyor. Sivas'ta yaşayan vatandaşların yanı sıra yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar da memleketlerine uzak olmalarına aldırış etmeyip Sivas'tan etli ekmek sipariş ederek gurbette de tüketmeye devam ediyorlar.


Sivas'ta etli ekmek satışı yapan fırın ustası Ali Kara,


"Aşırı bir talep var zaten cevap veremiyoruz, özellikle yazın gurbetçilerimiz ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen hemşehrilerimiz aşırı derecede etli ekmeği paket olarak götürüyorlar. 1 hafta yol gidebilecek bir ürün, bunların tabi özel ambalajları var kutulara koyuyoruz, vakumluyoruz, paketliyoruz ve gönderiyoruz. Gurbetçilerimiz özellikle yazın 10'ar 20'şer adet kutularla götürüyorlar. İsviçre'sinden Almanya'sına Hollanda'sından Belçika'sına inanın aşırı yoğun bir etli ekmek talebi geliyor. Yazın memleketlerine gelen gurbetçilerimiz yurtdışına özellikle kendileri götürmeyi tercih ediyor. Burada uçakla verip göndermek zamanında teslim alamamak gibi sıkıntılar doğurduğu için bunu pek tercih etmiyoruz ama gurbetçilerimiz çok fazla talep ettiği için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.


Müşteri Yusuf Sancak, "Etli ekmeği çok beğeniyorum ve neredeyse 20 yıldır sürekli tüketiyorum. Sivasımız'ın pidesinin Türkiye ve yurt dışında tanınıp tüketilmesi gurur verici, mutlu oluyoruz" dedi. - SİVAS

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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