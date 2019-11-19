Son Dakika Haberleri: ETSO 100 farklı Bulgar ve Türk firmasını Edirne'de buluşturdu
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ETSO 100 farklı Bulgar ve Türk firmasını Edirne'de buluşturdu

6 saat önce

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde Edirne, Pazarcık, Smolyan valilikleri himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu işbirliği ve KOSGEB Edirne İl Müdürlüğü Avrupa İşletmeler Ağı destekleriyle Pazarcık Smolyan'dan gelen Bulgar iş insanları ile Türk iş...

ETSO 100 farklı Bulgar ve Türk firmasını Edirne'de buluşturdu, System.String[]

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde Edirne, Pazarcık, Smolyan valilikleri himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu işbirliği ve KOSGEB Edirne İl Müdürlüğü Avrupa İşletmeler Ağı destekleriyle Pazarcık Smolyan'dan gelen Bulgar iş insanları ile Türk iş insanlarının buluştuğu "Pazarcık Smolyan Edirne İşbirliği Forumu ve İkili İşbirliği Görüşmeleri" düzenlendi.


Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt'un ev sahipliğindeki Foruma, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Pazarcık Valisi Stefan Mirev, Smolyan Valisi Nedyalko Slavov, Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Volkan Türk Vural, T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Edirne KOSGEB İl Müdürü Veysel Vural, Trakya bölgesi oda ve borsaları ve çok sayıda iş insanı katıldı.


Kayıtlı 43 Bulgar firması ve 57 Türk firması olmak üzere toplam 100 firmanın yer aldığı forumda, açılış konuşmalarının ardından bölgelerin ekonomik sunumları yapıldı. Ayrıca Edirne TSO ve Smolyan TSO arasında da üyelerini yakınlaştırmaya ve ticareti geliştirmeye yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı.


Programın ilk günü özellikle tarım ve gıda, ağaç işleme, orman ürünleri, kapı, çerçeve, mobilya üretimi, turizm, otelcilik, tarım sebze üretimi, et üretimi, büyükbaş hayvancılık, tavuk çiftliği, sigortacılık ve inşaat sektörlerinde ikili işbirliği görüşmeleri ile son buldu.


Programın ikinci günü ise Bulgaristan'dan katılım sağlayan firmaların Türk firma ziyaretleri ile devam edecek. - EDİRNE

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
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