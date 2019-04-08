EÜ'de "100. Yılında 1. Dünya Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri" konferansı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Ege Üniversitesi'nde "100. Yılında 1. Dünya Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri" konulu bir konferans verecek. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu'nda gerçekleşecek etkinlik, 12 Nisan Cuma günü saat 10.30'da başlayacak.

İhsan Şener, 1965 tarihinde Ordu'da doğdu. İlköğrenimini Ordu'da, orta ve lise öğrenimini ise Samsun'da tamamlayan Şener, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümünde yaptı. Şener; Başbakanlık Devlet Arşivleri Uzmanı, Bakan Danışmanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Yönetici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) Bölge Müdürü, Uzman Denetçi ve Daire Başkanı olarak görev yaptı.

24. Dönemde Ordu Milletvekili seçilen Şener,İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanlığı, Kırgızistan, Sırbistan, Fas Dostluk Grupları Üyeliği, Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.