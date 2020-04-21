EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'tan kadro teşekkürü - Son Dakika
Son Dakika Güncel EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'tan kadro teşekkürü - Son Dakika

EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'tan kadro teşekkürü

6 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine çeşitli niteliklerde 310 sözleşmeli sağlık personeli ile 200 işçi kadrosu tahsis edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve...

EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'tan kadro teşekkürü, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine çeşitli niteliklerde 310 sözleşmeli sağlık personeli ile 200 işçi kadrosu tahsis edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve öteki ilgililere teşekkür etti.

Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bünyesinde tıp fakültesi bulunan üniversitelere, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için sözleşmeli personel ve işçi kadrosu müjdesi verildiğini hatırlattı.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 15 röntgen teknikeri, 10 biyolog, 5 fizyoterapist, 5 diyetisyen, 5 eczacı ve 10 diğer nitelikte sağlık personelinden oluşan 310 sözleşmeli personel ile 200 işçi kadrosu tahsis edildiğini aktaran Prof. Dr. Budak, şöyle dedi:

"Üniversitemize de 510 yeni kadronun ihdas edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Göreve başladığım günden bu yana ve özellikle de salgın sürecinde devletimizin zirvesinin üniversitemize desteği artarak devam ediyor. Desteklerini hiçbir zaman üniversitemizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, salgının ilk gününden beri hastanemize hem tıbbi hem de malzeme desteğini sürdüren Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a konuyu her zaman gündemde tutan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Üniversitelerinin Kovid-19 ile mücadelede önemli bir misyon üstlendiğini de vurgulayan Budak, şöyle devam etti:

"Salgına karşı devletimizin tüm birimleri gibi üniversitemiz de yekvücut olmuş durumda. Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ile birlikte hem Ege Üniversitesi ailesinin hem de halkın doğru bilgiye erişmesi amacıyla üniversitemiz web sayfası üzerinden Koronavirüs Bilgilendirme Rehberini paylaştık. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın önerileri ve aldığı kararlar doğrultusunda Ege Üniversitesi Koronavirüs Salgını Koordinasyon Komisyonunu kurduk. Ege Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi. 'İmmün plazma' yöntemi ile tedaviye başladık. Ayrıca, Kovid-19'a karşı milli DNA aşısı geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu'nun başlattığı yerli DNA aşısında ilk aşama tamamlandı. Azerbaycanlı doktorlara koronavirüs eğitimi veriyoruz."

Üniversitelerinde öğretim ve akademik çalışmaların devam ettiğini belirten Budak, "Üniversitemizin tüm olanaklarını halkımızın hizmetine sunuyoruz ve Ege Üniversitesi ailesi olarak milli dayanışma ruhuna tam destek veriyoruz. Salgının ilk gününden bu yana tüm birimlerimiz ve çalışanlarımız milli bir ruhla mücadelelerini sürdürüyorlar. Tüm mensuplarımız canla başla, vatan ve millet aşkıyla görev yapıyorlar. Üniversitem adına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, hepsini muhafaza etsin. İnanıyorum ki bu süreçten hem devletimiz hem de üniversitemiz daha da güçlenerek çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çeşitli niteliklerde 310 sözleşmeli sağlık personeli ile 200 işçi tahsis edileceği bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrası alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamada tıp fakültesi bulanan üniversitelere hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için sözleşmeli personel ve işçi kadrosu tahsis edildiğini duyurduğu anımsatıldı.

Bu çerçevede Ege Üniversitesi Hastanesi'ne de 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 15 röntgen teknikeri, 10 biyolog, 5 fizyoterapist, 5 diyetisyen, 5 eczacı ve 10 diğer nitelikte sağlık personelinden oluşan 310 sözleşmeli personel ile 200 işçi kadrosu olmak üzere 510 yeni kadronun tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak devletin zirvesinin üniversiteye desteğinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgına karşı devletimizin tüm birimleri gibi üniversitemiz de yekvücut olmuş durumda. Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ile birlikte hem Ege Üniversitesi Ailesinin hem de halkın doğru bilgiye erişmesi amacıyla Üniversitemiz web sayfası üzerinden Koronavirüs (COVID-19) bilgilendirme rehberini paylaştık. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın önerileri ve aldığı kararlar doğrultusunda Ege Üniversitesi Koronavirüs Salgını Koordinasyon Komisyonunu (EGE-KOVKOM) kurduk. Ege Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi. 'İmmün Plazma' yöntemi ile tedaviye başladık. COVID-19'a karşı milli DNA aşısı geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu'nun başlattığı yerli DNA aşısında ilk aşama tamamlandı. Salgının ilk gününden bu yana tüm birimlerimiz ve çalışanlarımız milli bir ruhla mücadelelerini sürdürüyorlar. Tüm mensuplarımız canla başla, vatan ve millet aşkıyla görev yapıyorlar. Allah hepsini muhafaza etsin. İnanıyorum ki bu süreçten hem devletimiz hem de üniversitemiz daha da güçlenerek çıkacaktır."

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:46 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi GÜNGÖREN'DE POLİSLE OTOMOBİL HIRSIZLARI ARASINDA KOVALAMACA Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Türk bilim insanlarından müthiş başarı! Koronavirüsü erken tespit edecek kit geliyor Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 18:17:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'tan kadro teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]