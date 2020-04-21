EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'tan kadro teşekkürü - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine çeşitli niteliklerde 310 sözleşmeli sağlık personeli ile 200 işçi kadrosu tahsis edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve öteki ilgililere teşekkür etti.

Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bünyesinde tıp fakültesi bulunan üniversitelere, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için sözleşmeli personel ve işçi kadrosu müjdesi verildiğini hatırlattı.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 15 röntgen teknikeri, 10 biyolog, 5 fizyoterapist, 5 diyetisyen, 5 eczacı ve 10 diğer nitelikte sağlık personelinden oluşan 310 sözleşmeli personel ile 200 işçi kadrosu tahsis edildiğini aktaran Prof. Dr. Budak, şöyle dedi:

"Üniversitemize de 510 yeni kadronun ihdas edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Göreve başladığım günden bu yana ve özellikle de salgın sürecinde devletimizin zirvesinin üniversitemize desteği artarak devam ediyor. Desteklerini hiçbir zaman üniversitemizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, salgının ilk gününden beri hastanemize hem tıbbi hem de malzeme desteğini sürdüren Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a konuyu her zaman gündemde tutan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Üniversitelerinin Kovid-19 ile mücadelede önemli bir misyon üstlendiğini de vurgulayan Budak, şöyle devam etti:

"Salgına karşı devletimizin tüm birimleri gibi üniversitemiz de yekvücut olmuş durumda. Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ile birlikte hem Ege Üniversitesi ailesinin hem de halkın doğru bilgiye erişmesi amacıyla üniversitemiz web sayfası üzerinden Koronavirüs Bilgilendirme Rehberini paylaştık. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın önerileri ve aldığı kararlar doğrultusunda Ege Üniversitesi Koronavirüs Salgını Koordinasyon Komisyonunu kurduk. Ege Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi. 'İmmün plazma' yöntemi ile tedaviye başladık. Ayrıca, Kovid-19'a karşı milli DNA aşısı geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu'nun başlattığı yerli DNA aşısında ilk aşama tamamlandı. Azerbaycanlı doktorlara koronavirüs eğitimi veriyoruz."

Üniversitelerinde öğretim ve akademik çalışmaların devam ettiğini belirten Budak, "Üniversitemizin tüm olanaklarını halkımızın hizmetine sunuyoruz ve Ege Üniversitesi ailesi olarak milli dayanışma ruhuna tam destek veriyoruz. Salgının ilk gününden bu yana tüm birimlerimiz ve çalışanlarımız milli bir ruhla mücadelelerini sürdürüyorlar. Tüm mensuplarımız canla başla, vatan ve millet aşkıyla görev yapıyorlar. Üniversitem adına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, hepsini muhafaza etsin. İnanıyorum ki bu süreçten hem devletimiz hem de üniversitemiz daha da güçlenerek çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çeşitli niteliklerde 310 sözleşmeli sağlık personeli ile 200 işçi tahsis edileceği bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrası alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamada tıp fakültesi bulanan üniversitelere hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için sözleşmeli personel ve işçi kadrosu tahsis edildiğini duyurduğu anımsatıldı.

Bu çerçevede Ege Üniversitesi Hastanesi'ne de 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 15 röntgen teknikeri, 10 biyolog, 5 fizyoterapist, 5 diyetisyen, 5 eczacı ve 10 diğer nitelikte sağlık personelinden oluşan 310 sözleşmeli personel ile 200 işçi kadrosu olmak üzere 510 yeni kadronun tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak devletin zirvesinin üniversiteye desteğinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgına karşı devletimizin tüm birimleri gibi üniversitemiz de yekvücut olmuş durumda. Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ile birlikte hem Ege Üniversitesi Ailesinin hem de halkın doğru bilgiye erişmesi amacıyla Üniversitemiz web sayfası üzerinden Koronavirüs (COVID-19) bilgilendirme rehberini paylaştık. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın önerileri ve aldığı kararlar doğrultusunda Ege Üniversitesi Koronavirüs Salgını Koordinasyon Komisyonunu (EGE-KOVKOM) kurduk. Ege Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi. 'İmmün Plazma' yöntemi ile tedaviye başladık. COVID-19'a karşı milli DNA aşısı geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu'nun başlattığı yerli DNA aşısında ilk aşama tamamlandı. Salgının ilk gününden bu yana tüm birimlerimiz ve çalışanlarımız milli bir ruhla mücadelelerini sürdürüyorlar. Tüm mensuplarımız canla başla, vatan ve millet aşkıyla görev yapıyorlar. Allah hepsini muhafaza etsin. İnanıyorum ki bu süreçten hem devletimiz hem de üniversitemiz daha da güçlenerek çıkacaktır."