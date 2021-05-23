Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı: Rock 'n' roll asla ölmez - Son Dakika
BBC

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı: Rock 'n' roll asla ölmez

23.05.2021 11:20
Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı: Rock 'n' roll asla ölmez, System.String[]

Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Maneskin grubunun seslendirdiği "Zitti E Buoni" adlı şarkıyla İtalya kazandı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Maneskin grubunun seslendirdiği "Zitti E Buoni" adlı şarkıyla İtalya kazandı. İtalyan ekibi, birincilik haberini, "Rock 'n' roll asla ölmez" sözleriyle değerlendirdi.

İtalya, profesyonel jüriden 206, izleyicilerden de 318 oy alarak, toplam 524 puan elde etti. Fransa 499 puanla ikinci olurken İsviçre de 432 puanla yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

İngiltere, yarışmadan sıfır puanla ayrılırken son yarışmanın galibi ev sahibi Hollanda sadece 11 puan elde edebildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen 65. Eurovision Şarkı Yarışması finali, dün akşam Rotterdam'daki Ahoy gösteri merkezinde gerçkleştirildi.

Yarışmaya, son 24 saatte yaptırdıkları negatif test sonuçlarını gösteren 3 bin 500 izleyici alındı.

Portekiz tamamı İngilizce şarkı ile katıldı

26 ülkenin yarıştığı finalde Portekiz, ilk kez tamamı İngilizce olan bir şarkı ile yarıştı.

Daha önceki yarışmalarda Portekiz'i temsil eden şarkılarda zaman zaman İngilizce bölümlere yer alsa da tamamına yakını Portekizce sözler içeriyordu.

Gruptaki iki üyenin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle otelde zorunlu karantinaya alınan İzlanda temsilcisi "Dadi og Gagnamagnid", canlı performans yerine bant kaydı ile yarıştı.

Otel odasından canlı yayınla yarışmaya bağlanan gruba salondaki diğer yarışmacı ve izleyiciler büyük destek verdi.

Hollanda'nın şarkısı da banttan yayınlandı

Arcade adlı şarkıyla 2019 yılında Hollanda'ya birinciliği kazandıran Duncan Laurence de koronavirüs testi pozitif çıktığı için finallerdeki gösteriye canlı olarak katılamadı.

Hollandalı şarkıcının yeni çalışması, banttan yayınlandı.

Yarışma boyunca işitme engelliler için işaret dili ile çeviri yapıldı. Finlandiya'nın şarkısında geçen "orta parmak yukarı" cümlesini çeviren Hollandalı işaret dili çevirmeninin, kameralara orta parmağını göstermesi, salonda ve sosyal medyada esprilere neden oldu.

Moldovalı şarkıcı Natalia Gordienko, gösteri sırasında mikrofonunu düşürdü.

Rusya kostümüyle dikkat çekti

Rus şarkıcı Manziha'nın giydiği elbise ise gecenin en dikkat çekici kostümlerinden biriydi.

Tacikistan doğumlu şarkıcının oldukça geniş elbisesi ile ilgili olarak Twitter'da, "Ekstra bagaj ücretlerinden kaçınmak için havalimanında tüm kıyafetlerini üzerine giymiş" yorumları yapıldı.

Almanya'yı temsil eden Jendrik Sigwart'ın performansı seyircileri tatmin etmezken Alman ekibinin el işareti şeklindeki giysisi de, sosyal medyada "bekarlığa veda partisi kostümü" yorumlarına neden oldu.

İsviçre adına yarışan Gjon Tears, hem yorumculardan hem de izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.

İsviçre gibi klasik bir şarkı ile yarışan Fransa da Baraba Pravi'nin seslendirdiği "Voila" ile büyük beğeni topladı.

Malta, Arnavutluk, Ukrayna ve Litvanya'nın da sürpriz yapabilecek ekipler olduğu belirtiliyordu.

Bahisçilerin gözdesi İtalya idi

Ancak bahisçiler, sahneye ilk çıktığı andan itibaren İtalya'ya en yüksek şansı verdi.

Kırmızı deri kostümleriyle sahneye çıkan İtalyanlar, seslendirdikleri rock tarzı şarkıyla bahisçileri yanıltmadı. 524 puanla birinci olan İtalyanların ilk tepkisi, "Rock 'n' roll asla ölmez" oldu.

İtalya, 1965 ve 1990 yıllarından sonra Eurovision Şarkı Yarışması'nı üçüncü kez kazanmış oldu.

66. Eurovision Şarkı Yarışması, gelecek yıl İtalya'da düzenlenecek.

Profesyonel jüriden gelen oylara göre İsviçre birinci, Fransa ikinci, Malta üçüncü, İtalya dördüncü, İzlanda'da da beşinci oldu. Ancak halk jürisinin oyları sıralamayı değiştirdi. İzleyicilerden 318 puan alan İtalya birinciliğe yerleşti.

İngiltere, hem izleyici hem de profesyonel jüriden sıfır puan alarak sonuncu oldu.

Almanya, İspanya ve Hollanda da izleyicilerden sıfır puan aldı.

Toplamda 3 puan alan Almanya sondan ikinci, 6 puan alan İspanya sondan üçüncü, 11 puan alan ev sahibi Hollanda da sondan dördüncü oldu.

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı: Rock 'n' roll asla ölmez

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Son Dakika Dünya Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı: Rock 'n' roll asla ölmez - Son Dakika Dünya

BBC

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