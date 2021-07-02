Üye Girişi
Son dakika haberi! Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor...İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor...İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor

02.07.2021 09:55

Son dakika haberleri: Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor.

Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor...İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor

Amirabad, çocuklarıyla bankada işlem yaptığı sırada izleme merkezinden eşinin yaklaştığının bildirilmesi üzerine avukatından yardım isteyerek siyasi parti binasına sığındı

Galavizh Ayoubi Amirabad: "Hapis hayatını biz yaşıyoruz, o geziyor"

"Dışarı çıkamıyoruz, korkuyorum"

Avukat Oya Tekin: "1 buçuk ay içerisinde 4 ihlal var"

ADANA - Adana'da İranlı mimar eşi Galavizh Ayoubi Amirabad'ı darp ettiği iddiasıyla ev hapsi cezası alan kişi, karısının peşini bırakmıyor. Amirabad, çocuklarıyla bankada işlem yaptığı sırada izleme merkezinden eşinin yaklaştığının bildirilmesi üzerine avukatından yardım isteyerek siyasi parti binasına sığındı. Çocuklarının hayatından endişe eden genç kadın, kocasından kurtulmak için yardım istedi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde 14 Nisan günü komşusuna iftara giden 32 yaşındaki İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, 4 yıllık kocası Z.Ç. tarafından öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad'ın darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca kocası Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İranlı kadının mimar olduğu, ülkesinde kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edildiği ve kaçıp Türkiye'ye sığındığı ortaya çıkmıştı.

18 Mayıs tarihinde 22. Asliye Ceza Mahkemesinde darp olayının ilk duruşması görüldü. Mahkeme hakimi tarafları dinledikten sonra sanığı elektronik kelepçe olmadan ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Bunun üzerine kocası Z.Ç., genç kadını ev hapsi cezası olmasına rağmen sürekli rahatsız etti. Dün de Amirabad, 2 çocuğuyla birlikte merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'ndeki bir bankada işlem yaparken elektronik kelepçe izleme merkezi, genç kadını 'eşiniz sizin olduğunuz yere yaklaşıyor' diyerek uyardı. Bunun üzerine Amirabad, avukatı Oya Tekin'i aradı ve onun yönlendirmesiyle bankanın yanında bulunan CHP il binasına gitti.

"Buraya ağlayarak geldim, çok korkuyorum"

Galavizh Ayoubi Amirabad, kocasının dışarı da gezdiğini, kendisinin çocuklarıyla birlikte ev hapsinde olduğunu belirterek, "Devlet benim kocama ev hapsi verdi, elektronik kelepçesi var. Biz dışarı çıktık bankadaydık ancak elektronik kelepçe izleme merkezi bizi aradı ve 'Kocan sana yaklaştı' dedi. Nasıl dışarı çıkıyor, kim izin veriyor bilmiyoruz. Zaten hapis hayatını biz yaşıyoruz, o geziyor. Çok korktum. Buraya ağlayarak geldim. Çok korkuyorum" diye konuştu.

"Eve nasıl giderim bilmiyorum"

Eşinin kendisini hala tehdit ettiğini belirten Amirabad, "Bize sürekli 'Sizi öldürsem de ceza almam' diyerek bizi tehdit ediyor. Biz güvenlik istiyoruz. Rahat rahat dışarı çıkamıyoruz. Bir kadın rahat dışarı çıkmıyor ama bir cani dışarı da rahat rahat geziyor. Korkuyorum. Ben şuan çok şaşkınım. Devlet ona evde kal dedi ama o evde kalmıyor, biz evde kalıyoruz. Şuan eve nasıl giderim bilmiyorum. Kızım dışarı çıkmak istiyor ama benim o zamanda kalbim titriyor" dedi.

"Kriminolojik bir tiple karşı karşıyayız"

Avukat Oya Tekin ise Amirabad'ın eşinin 1 buçuk ay içerisinde 4 defa ev hapsi cezasını ihlal ettiğini söyleyerek, "İlk ev hapsi verildiğinden 2 gün sonra elektronik kelepçe izleme merkezi Amirabad'ı arayarak 'kocanız evininizin 2 buçuk kilometre yakınında kendinizi koruyun' demiş. Bu kadın nasıl kendisini koruyacak. En son da Amirabad buraya bankaya geliyor ve yine izleme merkezi 'eşiniz çok yaklaştı' diyerek ikazda bulunuyor. Bir panik halinde beni ağlayarak aradı. Bende parti binasına geçin ben hemen geliyorum dedim. Sanığın daha önce işlediği suçlar, cinayet var. Tam kriminolojik bir tiple karşı karşıyayız. Ancak o şahsa ev hapsi cezası veriliyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor...İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor
Son dakika haberi! Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor...İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor
Son dakika haberi! Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor...İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor
Son dakika haberi! Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor...İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor
Son dakika haberi! Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor...İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor

Adana, Polis, Nisan, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor...İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı 09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti 09:09 Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu 20:47 Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı 20:03 Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı

Son Dakika Haberleri
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
09:49 Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Korkunç kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı
09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var
09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
09:07 Bu görüntüler mide bulandırdı! Fırın çalışanı, ekmek hamuru ile top oynar gibi oynadı
09:06 FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı         
10:30
Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı         
10:13
Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti         
09:53
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
09:11
İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?         
09:06
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 10:41:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor...İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement