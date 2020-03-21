Evdeki hayatı 'Güzelleştiren' 10 uygulama - Son Dakika
Son Dakika Magazin Evdeki hayatı 'Güzelleştiren' 10 uygulama - Son Dakika Magazin

Evdeki hayatı 'Güzelleştiren' 10 uygulama

6 saat önce

JÜRİCenk Tarhan – CHIP Online Yayın YönetmeniErdal Kaplanseren – Teknoloji yazarıTolga Akyıldız – Hürriyet müzik yazarıTürkü Oktay – Onedio Genel Yayın YönetmeniVolkan Biçer – Adcolony Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika Genel MüdürüZehra Öney – Teknolojide Kadın Kurucu Derneği...

Evdeki hayatı 'Güzelleştiren' 10 uygulama, System.String[]

JÜRİ


Cenk Tarhan – CHIP Online Yayın Yönetmeni


Erdal Kaplanseren – Teknoloji yazarı


Tolga Akyıldız – Hürriyet müzik yazarı


Türkü Oktay – Onedio Genel Yayın Yönetmeni


Volkan Biçer – Adcolony Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika Genel Müdürü


Zehra Öney – Teknolojide Kadın Kurucu Derneği Başkanı


1-Zoom Toplantıları da evinizden yapın


Telekonferans görüşmelerinde hatta çevrimiçi şirket toplantılarında Zoom'u kullanabilirsiniz. İş toplantılarına devam edebilmemiz için oldukça yararlı. 150-200 kişilik konferanslar yapmak da mümkün.


2-Udemy


15 dakikada yeni bir dil


10 ila 15 dakikalık pratik dil kurslarının yanı sıra programlama, tasarım, çizim, yazarlık, yoga, fotoğrafçılık ve müzik gibi derslere de kayıt yaptırabilirsiniz. 60'dan fazla farklı dilde eğitim veriyor.


3-Storytel


Size özel bir


kütüphane


Uygulama sayesinde en çok okunan kitaplardan zamansız klasiklerin olduğu binlerce sesli kitaba günün her saatinde ulaşabilirsiniz. Storytel, büyük paralar harcamadan kendi kütüphanenizi oluşturmanızı sağlıyor.


4-Workouts


Sizi fit kalmaya


çağırıyor


İster üst bacak, ister baklava... Nereyi çalıştırmak istiyorsanız hocalar eşliğinde yapabileceğiniz hareketleri gösteren uygulama, bildirimlerle de sizi sürekli fit olmaya davet ediyor.


5-YouTube Kids


Ne izlediğini


takip edin


Çocuklara güvenli bir çevrimiçi deneyim sunan YouTube Kids'teki videolar otomatik filtreler, insan incelemesi ve ebeveynlerden gelen geri bildirimlerle denetleniyor. Üstelik çocuklarınızın video izleme süresini belirleyip ne izlediklerini takip edebilirsiniz.


6-IDAGIO


2 milyon şarkıyla


klasik müzik kültürü


Sadece klasik müziğe odaklanmış bir dinleme platformu olan IDAGIO, bünyesindeki yaklaşık 2 milyon parçayla tedirgin ruhlara ilaç... Uygulama, dinleme alışkanlıklarınıza göre şekillenen önerileriyle bilinçli bir klasik müzik dinleyicisi olmanıza yardımcı oluyor.


7-Smule


Evde karaoke


yaparak eğlenin


Kendi kendinize, telefonunuzda karaoke keyfi yaşamak ve hatta sesinizi dinleyerek kendiniz eğitmek için Smule'u akıllı telefonunuza indirebilirsiniz. Mikrofonlu kulaklığınızı telefonunuza bağlayarak çok daha kaliteli bir ses de elde edebildiğinizi eklemeden geçmeyelim. Diğer kareoke uygulamalarıysa StarMaker, Fusic ve Red Karaoke....


Bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil!


8 -WhatsApp Hem eğlence


hem de iş


Popüler uygulama sayesinde aile bireyleri ve arkadaşlarınızla bol bol yazışıp görüntülü haberleşebilecek, işlerinizi yürütebileceksiniz. CHIP Online Yayın Yönetmeni Cenk Tarhan küçük telefon ekranı yerine geniş bilgisayar ekranında WhatsApp Web'i kullanmayı öneriyor.


9 -Spotify


Yalnızlıktan müzikle sıyrılın


Yalnızlığın etkilerini müzik uygulaması Spotify ile atmak mümkün. Her ruh haline uygun çalma listelerine ulaşabilirsiniz. Uygulamaya aylık 17.99 lira ödeyerek reklamlardan uzak müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.


10-Getir


Evden çıkmayın


sipariş verin


Temel ihtiyaçlarınızı Getir'den sipariş ederek karşılayabilirsiniz. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli'ye de hizmet veriyor. Yemeksepeti'nin 'banabi' uygulaması da aynı mantıkla çalışıyor.

Orta Doğu, Hürriyet, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:47 

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