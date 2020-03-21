Evdeki hayatı 'Güzelleştiren' 10 uygulama

JÜRİ



Cenk Tarhan – CHIP Online Yayın Yönetmeni



Erdal Kaplanseren – Teknoloji yazarı



Tolga Akyıldız – Hürriyet müzik yazarı



Türkü Oktay – Onedio Genel Yayın Yönetmeni



Volkan Biçer – Adcolony Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika Genel Müdürü



Zehra Öney – Teknolojide Kadın Kurucu Derneği Başkanı



1-Zoom Toplantıları da evinizden yapın



Telekonferans görüşmelerinde hatta çevrimiçi şirket toplantılarında Zoom'u kullanabilirsiniz. İş toplantılarına devam edebilmemiz için oldukça yararlı. 150-200 kişilik konferanslar yapmak da mümkün.



2-Udemy



15 dakikada yeni bir dil



10 ila 15 dakikalık pratik dil kurslarının yanı sıra programlama, tasarım, çizim, yazarlık, yoga, fotoğrafçılık ve müzik gibi derslere de kayıt yaptırabilirsiniz. 60'dan fazla farklı dilde eğitim veriyor.



3-Storytel



Size özel bir



kütüphane



Uygulama sayesinde en çok okunan kitaplardan zamansız klasiklerin olduğu binlerce sesli kitaba günün her saatinde ulaşabilirsiniz. Storytel, büyük paralar harcamadan kendi kütüphanenizi oluşturmanızı sağlıyor.



4-Workouts



Sizi fit kalmaya



çağırıyor



İster üst bacak, ister baklava... Nereyi çalıştırmak istiyorsanız hocalar eşliğinde yapabileceğiniz hareketleri gösteren uygulama, bildirimlerle de sizi sürekli fit olmaya davet ediyor.



5-YouTube Kids



Ne izlediğini



takip edin



Çocuklara güvenli bir çevrimiçi deneyim sunan YouTube Kids'teki videolar otomatik filtreler, insan incelemesi ve ebeveynlerden gelen geri bildirimlerle denetleniyor. Üstelik çocuklarınızın video izleme süresini belirleyip ne izlediklerini takip edebilirsiniz.



6-IDAGIO



2 milyon şarkıyla



klasik müzik kültürü



Sadece klasik müziğe odaklanmış bir dinleme platformu olan IDAGIO, bünyesindeki yaklaşık 2 milyon parçayla tedirgin ruhlara ilaç... Uygulama, dinleme alışkanlıklarınıza göre şekillenen önerileriyle bilinçli bir klasik müzik dinleyicisi olmanıza yardımcı oluyor.



7-Smule



Evde karaoke



yaparak eğlenin



Kendi kendinize, telefonunuzda karaoke keyfi yaşamak ve hatta sesinizi dinleyerek kendiniz eğitmek için Smule'u akıllı telefonunuza indirebilirsiniz. Mikrofonlu kulaklığınızı telefonunuza bağlayarak çok daha kaliteli bir ses de elde edebildiğinizi eklemeden geçmeyelim. Diğer kareoke uygulamalarıysa StarMaker, Fusic ve Red Karaoke....



Bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil!



8 -WhatsApp Hem eğlence



hem de iş



Popüler uygulama sayesinde aile bireyleri ve arkadaşlarınızla bol bol yazışıp görüntülü haberleşebilecek, işlerinizi yürütebileceksiniz. CHIP Online Yayın Yönetmeni Cenk Tarhan küçük telefon ekranı yerine geniş bilgisayar ekranında WhatsApp Web'i kullanmayı öneriyor.



9 -Spotify



Yalnızlıktan müzikle sıyrılın



Yalnızlığın etkilerini müzik uygulaması Spotify ile atmak mümkün. Her ruh haline uygun çalma listelerine ulaşabilirsiniz. Uygulamaya aylık 17.99 lira ödeyerek reklamlardan uzak müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.



10-Getir



Evden çıkmayın



sipariş verin



Temel ihtiyaçlarınızı Getir'den sipariş ederek karşılayabilirsiniz. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli'ye de hizmet veriyor. Yemeksepeti'nin 'banabi' uygulaması da aynı mantıkla çalışıyor.