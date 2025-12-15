Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira - Son Dakika
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

15.12.2025 12:17
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir arıcı, bal arılarını yaban hayvanlarından korumak için evinin misafir odasını kış boyunca arılara ayırdı. Diril ailesi, arıları battaniye ve çadırla koruyarak ilkbahara kadar güvenli ortamda tutarken, tamamen doğal yöntemlerle kilosu 10 bin liraya satılan organik bal ürettiklerini belirtti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir üreticisi, bal arılarını yaban hayvanlarından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Üretici, evinin en güzel noktası olan misafir odasını bal arılarına tahsis etti.

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Diril ailesi, bal arılarına gözü gibi bakıyor. Aile, kış aylarında yaban hayvanlardan bal arılarını korumak için evin en büyük odası olan misafir odasını bal arılarına ayırdı.

EN GÜZEL ODA ONLARA TAHSİS EDİLDİ

Kapı ve pencereleri kapatıp demir parmaklı bir pencereyi açık bırakan Kemal Diril, bal arılarını üzerini battaniye ve ardından çadırla kapattıktan sonra kışlağa bıraktı. 5 ay boyunca evin en güzel odasında kalacak olan bal arıları ilkbahar aylarında tekrar dışarı çıkarılıp başka yere bırakılacak.

"KİLOSUNU 10 BİN LİRADAN SATIYORUZ"

Yıllardır burada yaşadığını belirten Kemal Diril, bal arılarına gözü gibi baktığını ve hakiki organik bal ürettiğini ifade etti. Diril, "Babam kalıyordu burada. Babam ölünce biz buraya yerleştik iki katlı evimiz var. Adından da anlaşılacağı gibi Kovankaya köyü yani karakovan balının üretildiği ilk yer burası. Buradaki bal dünyanın en pahalı balı olarak geçiyor. Kilosunu 10 bin liradan satıyoruz, hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Duman dahi vermiyoruz. Doğal kendi halinde balı üretiyor. Geçen yıl ilaç kullandım. Çoğu bal arısı telef oldu bu yıl kullanmadım bir şey olmadı. 40 arılı karavanım var. Hepsine birer isim ve numara verdim. Bazı bal arıları tembel bu yüzden onların oğul vermesini istemiyorum. Yoktan satılıyor burası el değmemiş bölge" dedi.

Kaynak: İHA

