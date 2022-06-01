EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI - Son Dakika
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EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI

01.06.2022 13:02

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 katlı binanın üst katındaki evini ateşe veren İbrahim Sancar (37) hastanede yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi Zeliha (39), çocukları Kader (6) ve Fırat (3) Sancar ise hastanede tedaviye alındı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 katlı binanın üst katındaki evini ateşe veren İbrahim Sancar (37) hastanede yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi Zeliha (39), çocukları Kader (6) ve Fırat (3) Sancar ise hastanede tedaviye alındı.

Kula'nın kırsal Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Sancar, saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, kolonya dökerek, 2 katlı binanın üst katındaki evini ateşe verdi. Alevler, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da içeride kalan İbrahim Sancar, eşi Zeliha Sancar, çocukları Kader Sancar ve Fırat Sancar'ın kurtarılması için çaba sarf etti. Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan aile üyeleri, çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Sancar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalelerinin ardından hayati tehlikesi süren Zeliha Sancar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne; 2 çocuğu ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Çatısı da yanan ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma, soruşturma başlattı.

EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI
EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI
EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI
EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI
EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI
EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI
EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI
EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI
EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EVİNİ ATEŞE VEREN KOCA ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALI - Son Dakika
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