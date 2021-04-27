EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK

27.04.2021 13:33

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 226 aile, HDP binası önündeki oturma eylemlerini 603'üncü günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 226 aile, HDP binası önündeki oturma eylemlerini 603'üncü günde de sürdürdü. 2012 yılında 14 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemine devam eden Lokman Çiftçi, 17 günlük kısıtlama sürecinde de evlat nöbetini sürdüreceklerini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'KISITLAMADA EYLEMİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Hakkari'den gelerek, 2012 yılında 14 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Emircan için eylemini sürdüren Lokman Çiftçi, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. Ülke genelinde 17 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında evlat nöbetini sürdüreceklerini söyleyen Çiftçi, Oğlum 2012 yılında HDP tarafından terör örgütü PKK'ya kaçırıldı. Oğluma seslenmek istiyorum; şartlar her ne olursa olsun dön. Orası senin yerin değil Türk adaletine sığın, gel, teslim ol. Seni orada kandırıyorlardır belki 'Devlet seni hapishanelerde çürütecek' diye öyle bir şey yok. Şartlar ne olursa olsun, biz buradayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde kısıtlama var, gene buradayız, bu eylemi sonuna kadar devam ettireceğiz. Kısıtlamada eylemimizi sürdüreceğiz, ayrılmayacağız. Oğlum dönene kadar bu eylemi gerçekleştireceğim dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi         
13:52
Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi         
12:55
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş         
12:47
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak         
12:16
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz         
11:23
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 14:51:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement