EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 17 GÜNLÜK KISITLAMADA DA EYLEMİNİ SÜRDÜRECEK - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 226 aile, HDP binası önündeki oturma eylemlerini 603'üncü günde de sürdürdü. 2012 yılında 14 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemine devam eden Lokman Çiftçi, 17 günlük kısıtlama sürecinde de evlat nöbetini sürdüreceklerini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'KISITLAMADA EYLEMİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Hakkari'den gelerek, 2012 yılında 14 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Emircan için eylemini sürdüren Lokman Çiftçi, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. Ülke genelinde 17 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında evlat nöbetini sürdüreceklerini söyleyen Çiftçi, Oğlum 2012 yılında HDP tarafından terör örgütü PKK'ya kaçırıldı. Oğluma seslenmek istiyorum; şartlar her ne olursa olsun dön. Orası senin yerin değil Türk adaletine sığın, gel, teslim ol. Seni orada kandırıyorlardır belki 'Devlet seni hapishanelerde çürütecek' diye öyle bir şey yok. Şartlar ne olursa olsun, biz buradayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde kısıtlama var, gene buradayız, bu eylemi sonuna kadar devam ettireceğiz. Kısıtlamada eylemimizi sürdüreceğiz, ayrılmayacağız. Oğlum dönene kadar bu eylemi gerçekleştireceğim dedi.