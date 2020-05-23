Evlat nöbetindeki aileler, bayrama buruk giriyor - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 264 gün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan aileler, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı oturma eylemlerine ara verirken, aileler, Ramazan Bayramına buruk giriyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, eylemlerinin 264'üncü gününde İçişleri Bakanlığının 81 ilde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi doğrultusunda eylemlerine ara verdi. Aileler, her biri 11, 12 bayramdır evlatlarını görmediklerini, evlat hasretiyle bayramlara buruk girdiklerini ifade etti.

2014 yılında Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için evlat nöbetinde olan Şevket Bingöl, çocuğuyla 12 bayramdır bayramlaşamadığını söyledi. Bingöl, "12 bayram değil, 24 bayramda geçse ben çocuğumu burada bekleyeceğim, çocuğumu HDP'den almadan da gitmeyeceğim. Tuncay oğlum, eğer beni duyuyorsan, bak halimizi görüyorsun. Bayramda herkes çoluk çocuğunun içindedir. Ben burada seni bekliyorum. Nerede polis, asker görürsen kaç teslim ol" dedi.

"BEN VE BENİM GİBİ ANNELERİN BAYRAMI YOK"

8 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan kaçırılarak dağa götürülen kızı Şeyma Ceylan Tekin için oturma eyleminde olan Türkan Mutlu, bayramı, seyranı unuttuklarını dile getirdi. Mutlu, "Yarın bayram, biz bayramı, seyranı unutmuşuz. Bende bir anne olarak, 'Sözün bittiği yerdeyim.' Ben ve benim gibi annelerin bayramı yok. Senede üç günüm bana çok acı veriyor. Biri anneler günü, iki bayram günü, biri de öğretmenler günü. Çünkü benim kızım öğretmen olacaktı" diye konuştu.

2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetinde olan Kamile Küçükdağ ise, 11 bayramdır evladının gittiğini kaydetti. Küçükdağ, "Benim bayramım, seyranım yok. Benim çocuklarımın bayramı yok. Akşam babası telefon açtı. Dedi, 'herkes alışverişe gidiyor, herkesin çocuğu, eşi yanındadır. Herkes mutlu, huzurludur. Ben niye mutlu değilim' dedi. Anneler günü geliyor, anneler günümüz yok. Bir akrabamızın düğünü oluyor, düğüne gidemiyoruz. Bizim ne günahımız var. Yeter artık. HDP, bizim çocukları bıraksın. Çocuklarımızı dağda taşların içinde mahkum etmiş. Bizi de kapısının önünde mahkum etmiş" şeklinde konuştu.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)