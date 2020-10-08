Evlat nöbetindeki ailelerden Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden Azerbaycan'a destek mesajı

DİYARBAKIR - Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ için verdiği mücadeleye Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan ailelerden destek mesajı geldi.

Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgal altında tutulan Karabağ için mücadele veren Azerbaycan'a tüm Türkiye tek yürek olurken, bir destek de 400 gündür evlatları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ve kaçırılarak dağa götürüldüğü iddiasıyla HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde nöbette olan ailelerden geldi. Aileler adına basın açıklamasında bulunan Celil Begdaş, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduklarını söyledi. Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Begdaş, "Bu bütün anneler Azerbaycan'ının yanındadır, onların emrindeyiz her zaman. Bir emir gelsin biz oradayız. Hiç kimse bundan kuşku duymasın. Bütün Müslüman ülkelere sesleniyorum. Gelin bu kardeşlerimizin yanında duralım. Bu kahrolası Ermenileri yok edelim. ve yok edeceğiz. Bunlara destek verenleri lanetliyoruz. Bu toprak Azerbaycan'ının toprağıdır" dedi.

"PKK, Ermenistan'a açıkça destek veriyor"

Oğlu Özkan için evlat nöbetinde olan Süleyman Aydın ise işgalci Ermenistan'a karşı Azerbaycanlı kardeşlerinin büyük bir mücadele verdiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücüyle zaferin Azerbaycan'ın olacağını kaydeden Aydın, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Ama PKK, görüyorsunuz Ermenistan'a açıkça destek veriyor" şeklinde konuştu.

Aileler, açıklamanın ardından Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını kaldıkları çadıra astı.