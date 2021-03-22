DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz - Son Dakika

DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz

22.03.2021 11:59

Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğizDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 217 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 567'nci günde de sürüyor.

Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 217 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 567'nci günde de sürüyor. İstanbul'dan 2014 yılında 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Tuncay için eyleme devam eden Şevket Bingöl, "Bugüne kadar HDP milletvekilleri gelip, 'Sen benim kapımda ne geziyorsun?' demedi; çünkü biz doğru adresteyiz. Bize 'Meclis'e gelin' diyorlar. Benim çocuğumu Meclis mi götürdü? Benim Meclis'te işim yok, HDP'de işim var. Bu çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI, 26 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 5 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 26 oldu.

'ÇOCUKLARI ONLARDAN İSTEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İstanbul Arnavutköy'de, 2014 yılında 14 yaşındayken, kaçırılan Tuncay için eylemini sürdüren Şevket Bingöl, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Bingöl, "Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından çayına ilaç atılıp, bayıltılarak bu binaya getirildi. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum, PKK'dan istiyorum. Hepimiz burada çocuklarımızı bekliyoruz. HDP milletvekilleri gelip, 'Sen benim kapımda ne geziyorsun?' demedi; çünkü biz doğru adresteyiz. Bize 'Meclis'e gelin' diyorlar. Benim çocuğumu Meclis mi götürdü? Benim Meclis'te işim yok, HDP'de işim var. HDP, bugün eğer isterse bizim çocuklarımızı getirebilir. HDP, bizim çocuklarımızı götürmüş, satmış. Biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Bu çocuklar gelene kadar biz buradan gitmeyeceğiz. Hepimiz burada kalacağız. Bu çocukları bunlardan istemeye devam edeceğiz. Oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan kaç; Türk askerine, Türk polisine teslim ol. Sakın bu kuklalara inanma. Ölüm pahasına kaç, teslim ol" diye konuştu.

DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz
DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz - Son Dakika


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