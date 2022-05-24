EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP VE PKK'DAN KORKMAYIN - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP VE PKK'DAN KORKMAYIN

24.05.2022 13:59

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "HDP'den ve PKK'dan korkmayın.

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "HDP'den ve PKK'dan korkmayın. Gelin, hep birlikte bize destek verin" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 291 ailenin dönüşümlü olarak 995 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu. 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, 995 gündür evlat mücadelesi verdiğini ve çocuğunun 15 yaşındayken HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Aydın, "12 aydır kepenk kapatıp gittiler. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Benim evladımı niye dağa gönderiyorlar? Acılı bir baba olarak çocukları kaçırılan tüm anne- babalara sesleniyorum; HDP'den ve PKK'dan korkmayın. Gelin hep birlikte bize destek verin. Bu vatan hainlerinden evlatlarımızı isteyelim. Burada haklı olan evlatlarımızı istiyoruz. 1000'inci günde Türkiye nöbette olacak. Başta şehit anne ve babaları olmak üzere herkesi davet ediyoruz. Teröre artık 'dur' diyelim. PKK'ya katılım sıfıra indi. HDP ve PKK bundan rahatsızlık duyuyor? diye konuştu. (DHA)

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP VE PKK'DAN KORKMAYIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP VE PKK'DAN KORKMAYIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP VE PKK'DAN KORKMAYIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP VE PKK'DAN KORKMAYIN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: HDP VE PKK'DAN KORKMAYIN

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Kaynak: DHA

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