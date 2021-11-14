Evlerinde bıçaklanıp öldürülen Sümer çifti toprağa verildi - Son Dakika

Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'ndeki Akman Apartmanı'nın 4'üncü katında önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer evlerinde, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

TESLİM OLDU

Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y, saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y'nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.

CENAZELERİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından çiftin cenazeleri bugün toprağa verildi. Sümer çiftinin oturduğu Akman Apartmanı'nın karşısındaki Necip Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, DYP'li Çanakkale eski Milletvekili Nevfel Şahin, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, CHP Çanakkale eski Milletvekili ve Çanakkale eski Belediye Başkanı İsmail Özay ile ailenin yakınları katıldı. Törende, kız kardeşini kaybeden 1989-2002 yıllarında Çanakkale Belediye Başkanı ve 22'inci dönemde de CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay'ın eşi Nilay Özay ve aile yakınları, taziyeleri kabul edip, gözyaşlarıyla Sümer çiftinin tabutlarına sarıldı. Nilgün Akman Sümer ve Süha Sümer'in cenazeleri, öğle namazına müteakip ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan, şüpheli Turgut Y'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.