Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi

Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

31.05.2022 00:17

İzmir'de evli bir iş insanı yeni tanıştığı kadınla yemek yiyip kadının evine gitti. İkram edilen suyu içen adam bayıldı. Banyoda çıplak halde fotoğraf ve videosu çekilen adama bir çete tarafından şantaj yapılarak ev ve araba istendi. Daha sonra aynı çete, istedikleri parayı alamayınca adamın evine gidip eşine şiddet uyguladı. Çareyi polise gitmekte bulan iş insanını şikayetinden sonra polis, soruşturma sonucu çeteyi çökertilerek 3 kişiyi tutukladı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir suç çetesinin iş insanına tuzak kurarak uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ve bu fotoğraflar ile şantaj yaptıkları bilgisini aldı.

TANIŞTIĞI KADININ İKRAM ETTİĞİ SUYLA BAYILDI

Çetenin hedef aldığı Y.P. isimli iş insanı, 27 Mayıs günü Ödemiş ilçesinde B.E. isimli bir kadın ile tanıştı. B.E. ile Y.P., Aydın'ın Kuşadası ilçesine giderek yemek yedikten sonra tekrar Ödemiş ilçesine döndü. Burada bir adrese giden Y.P., iddiaya göre B.E.'nin ikram ettiği suyu içtikten sonra bayıldı.

Tanıştığı kadının ikram ettiği suyu içince bayılan iş insanına çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıldı

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP EV VE ARABA İSTEDİLER

Banyoda çıplak vaziyette uyanan iş insanı Y.P.'ye uygunsuz fotoğraf ve videosunu çektiklerini belirten çete üyesi F.G. ve S.G., ev ve otomobil alınması karşılığında kendisine vereceklerini aksi takdirde söz konusu görüntüleri yayınlayacaklarını söyledikten sonra evden ayrıldı. Olaydan 1 gün sonra Y.P.'ye telefonla ulaşan F.G., iş insanını ilçede kurulan bir pazar yerine çağırdı. Ancak, tarafları buluşmayı gerçekleştiremedi.

Tanıştığı kadının ikram ettiği suyu içince bayılan iş insanına çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıldı

EVİNE GİDİP EŞİNİ DARBETTİLER

Bu arada çete üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı. İstedikleri parayı alamayan çete üyelerinden F.G. ile C.S., iş insanı Y.P.'nin evine gitti. Eve giren şüphelilerden F.G., iddiaya göre iş insanının eşi A.P.'ye "Kocanı tabuta koyacağım" diyerek darbetti.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Olayın ardından polis merkezine giden A.P., şüphelilerden şikayetçi oldu. A.P.'nin şikayeti üzerine Y.P.'nin de ifadesine başvuran polis, yaptıkları geniş çaplı soruşturma sonucunda suç çetesinin kimliklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, F.G., S.G., F.G., A.Z., C.S., B.G. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., S.G. ve F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
ADLİYE ÇIKIŞI KAÇAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI ADLİYE ÇIKIŞI KAÇAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI 15 yaşındaki hırsızlar, Aydın'dan çaldıkları araçla İzmir'de kaza yaptılar! İki çocuğun da durumu durumu kritik 15 yaşındaki hırsızlar, Aydın'dan çaldıkları araçla İzmir'de kaza yaptılar! İki çocuğun da durumu durumu kritik
Kaynak: DHA

Hisarcık, Otomobil, Aydın, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar - Son Dakika


Son Dakika
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
23:38 Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyalinin ardından İbrahim Kalın ile Sullivan telefonda görüştü!
22:50 Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
22:24 Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 00:30:34. #1.11#
SON DAKİKA: Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement