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Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü - Son Dakika

Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü

21.09.2021 15:16

Bağcılar'da iddiaya göre evlilik dışı hamile kalan 23 yaşındaki Merve Cemiloğlu, ilaç içerek 6 aylık bebeğini öldürmek istedi. İlacı içtiği anda doğum yapan kadın, bebeğin ölmediğini anlayınca elleriyle boğarak öldürdü. Dehşet veren olay sonrası bebeğini poşete koyup evinin yakınlarında saklayan kadın, ailesinin durumu fark etmesiyle yakalandı. Ailesinin ihbarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen kadın, doğuma bağlı geçirdiği komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde 13 Eylül tarihinde yaşanan olayda iddiaya göre; 23 yaşındaki Merve Cemiloğlu, evlilik dışı ilişkisinden 6 aylık hamile olduğu sırada, bebeğini düşürmek için ilaç kullandı.

BEBEĞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, POŞETE KOYUP SAKLADI

İlacın etkisiyle, evinde kendi imkanlarıyla doğum yapan Cemiloğlu, yaşadığını fark ettiği bebeğini elleriyle boğarak öldürdü. Daha sonra bebeği bir poşete koyarak evinin çevresindeki boş bir alana sakladı.

Bağcılar'da yeni doğan bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti

KADININ AİLESİ FARK EDİP ŞİKAYETTE BULUNDU

Bir süre sonra durumu fark eden ailesi, Merve Cemiloğlu'nu polise ihbar etti. Boğaz ağrısı şikayetiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Cemiloğlu, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOĞUMUN ARDINDAN ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Geçen Pazar günü, kaldığı cezaevinde rahatsızlanan Cemiloğlu, doğuma bağlı olarak geçirdiği komplikasyonlar sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün gece, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.

Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü - Son Dakika
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