Evlilikler azalınca bunu yaptılar! Bankaları nikâh dairesine çevirdiler - Son Dakika
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Evlilikler azalınca bunu yaptılar! Bankaları nikâh dairesine çevirdiler

Evlilikler azalınca bunu yaptılar! Bankaları nikâh dairesine çevirdiler
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Çin'de düşen evlilik oranlarını artırmak amacıyla nikâh işlemleri sıra dışı noktalara taşındı. Çiftler artık bazı bölgelerde bankalar, hastaneler, havalimanları ve hatta gece kulüplerinde evlilik işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ülkede 2026'nın ilk yarısında evlilik sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 azaldığı açıklandı.

Çin'de evlilik sayılarındaki düşüşün devam etmesiyle birlikte çiftleri evliliğe teşvik etmek ve resmi işlemleri kolaylaştırmak amacıyla sıra dışı adımlar atılıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde evlilik kaydı artık yalnızca resmi dairelerde yapılmıyor.

Yeni uygulamalar kapsamında bankalardan hastanelere, havalimanlarından metro istasyonlarına kadar birçok noktada çiftlere evlilik kayıt hizmeti sunuluyor. En dikkat çeken uygulamalardan biri ise gece kulübünde gerçekleştirilen evlilik törenleri oldu.

BANKADA EVLİLİK KAYDI DÖNEMİ

Tianjin kentinin Hexi bölgesinde 6 Ağustos'ta Çin'de bir banka içerisinde faaliyet gösteren ilk evlilik kayıt noktası açıldı.

Banka içerisinde oluşturulan noktada çiftlerin evlilik işlemleri resmi görevliler tarafından gerçekleştiriliyor. Uygulamanın çiftlerin işlemlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla başlatıldığı belirtildi.

GECE KULÜBÜNDE EVLİLİK TÖRENİ

Uygulamanın en sıra dışı örneklerinden biri Şanghay'da ortaya çıktı. Kentte bir gece kulübü, yerel sivil işler birimiyle iş birliği yaparak çiftler için evlilik belgesi törenlerine ev sahipliği yaptı.

Çin'in farklı bölgelerinde tapınaklar, turistik alanlar, parklar ve metro istasyonları da evlilik işlemleri için kullanılmaya başlandı.

HASTANEDE NİKÂH İŞLEMİ

Shandong eyaletindeki Zibo kentinde bulunan bir kadın ve çocuk sağlığı hastanesi de 20 Ağustos'ta evlilik kayıt hizmeti vermeye başladı.

Çiftler burada evlilik kaydının yanı sıra evlilik öncesi sağlık kontrolleri ve gebelik öncesi danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda ise ocak ayında evlilik kayıt noktası açıldı. Böylece havalimanı, Çin'de evlilik belgesi düzenlenen ilk havalimanı oldu.

EVLİLİKLER YÜZDE 7,5 AZALDI

Çin yönetiminin attığı adımların arkasında ülkedeki evlilik sayılarındaki düşüş bulunuyor.

Resmi verilere göre 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 3,28 milyon çift evlilik kaydı yaptırdı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 düşüş anlamına geliyor.

Aynı dönemde boşanma kayıtları ise yüzde 3,9 artarak yaklaşık 1,38 milyona yükseldi.

EVLENMEK İÇİN MEMLEKETE DÖNME ŞARTI KALDIRILDI

Çin, Mayıs 2025'te evlilik kayıtlarına ilişkin kuralları da değiştirmişti. Düzenlemeyle çiftlerin evlenmek için kayıtlı oldukları bölgeye dönme zorunluluğu kaldırıldı.

Yeni sistemle çiftler kimlikleriyle farklı bölgelerde evlilik kaydı yaptırabilir hale geldi. Çin genelinde resmi dairelerin dışında yüzlerce evlilik kayıt noktası oluşturulurken, açık hava ve turistik alanlarda da evlilik belgesi düzenlenmeye başlandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Evlilik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Evlilikler azalınca bunu yaptılar! Bankaları nikâh dairesine çevirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlilikler azalınca bunu yaptılar! Bankaları nikâh dairesine çevirdiler - Son Dakika
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