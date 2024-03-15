Eylem Tok ve oğlunun ABD\'deki fotoğrafları ölümüne neden oldukları gencin ailesini isyan ettirdi

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Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken anne ile oğlunun fotoğrafları Oğuz Murat Aci'nin acılı ailesini ise isyan ettirdi.

BABA ACİ: GÜLÜCÜKLER SAVURUYORLAR

ABD'deki fotoğraflarla ilgili konuşan baba Özer Aci, "Neşeleri yerinde gülücükler savuruyorlar. İnsanlık adına üzüldüm" ifadelerini kullandı.

"BİR GECE ÇOCUĞUNDAN AYRI KALMASINI İSTİYORUM"

Anne Şükriye Aci de servis edilen karelere tepki göstererek "Ben de gülüyorum onun anneliğine. Bir gece çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum" diye konuştu.

"RAHATLIKLARINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Yazar Eylem Tok ve oğlunu ABD'de görüntüleyen Gözde G., "13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum" dedi.

"YAKALANMALARINA YARDIMCI OLMAK İÇİN ÇEKTİM"

Fotoğraflarını yakalanmalarına yardımcı olmak için çektiğini belirten Gözde G., "Taksi aramaya başladılar. Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim. Benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı. Kendileriyle konuşmadım. Yakalanmalarına yardımcı olmak için fotoğrafları hemen paylaşma çabasına girdim" diye konuşmuştu.