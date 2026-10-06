Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Özmen, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Özmen hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama kararı verildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Adliyesi'nde savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerin ardından Özmen ile birlikte 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

ÖZMEN 3 SUÇTAN TUTUKLANDI

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, çıkarıldığı hakimlik tarafından "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Özmen dışında tutuklanan 12 şüpheli hakkında ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklama kararı verildi.

28 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 28 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

11 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilirken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, kendisine sevk edilen 17 şüpheliden 13'ünün tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 kişinin savcılık ifadelerinin ardından Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

28 kişi hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

1971'de Ağrı'da doğan Mithat Bülent Özmen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Jean Monnet Bursiyeri olarak Brüksel'de Uluslararası İlişkiler yüksek lisans derecesi alan Özmen, 1992 yılında iş hayatına Dışişleri Bakanlığı’nda başladı.

2019 yerel seçimlerinden hemen sonrasında İGDAŞ’ta CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Özmen, CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı oldu ve seçimleri kazandı.

MERSİN VE İKİ BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alınmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

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SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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