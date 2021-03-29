Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı

29.03.2021 18:01

Eyüpsultan Belediyesi tarafından gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, ders çalışabilecekleri ve boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, ders çalışabilecekleri ve boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra 14 Kasım 2020'de vefat eden gazeteci-yazar Ahmet Kekeç'in ailesi katıldı.

"Bu isim bu kütüphaneye çok yakıştı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediyecilik faaliyetlerinin 7'den 70'e her kesime dokunan bir hale büründüğünü belirterek, "Gençlerimiz artık evden ziyade kütüphanelerde hem sosyalleşmek hem de özel mekanlarda araştırma yapmak, okumak istiyor. Cumhurbaşkanımız da 'kıraathane' diyerek gündeme getirmişti. Kütüphane olarak semtlerde, mahallelerde gençlere dokunan, onların huzurla ve güvenle gideceği mekanlar yapılıyor." dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i kütüphane projesinden dolayı tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ahmet Kekeç, 14 Kasım 2020'de Kovid-19 sebebiyle vefat etti. Mekanı cennet, derecesi ali olsun. Buraya yakın bir yerde Eyüp Sultan Hazretlerinin komşusu olarak defnedildi. O münevver ve aydın bir insandı. Ahmet Kekeç, içimizden hakkı ve hakikati söylemeyi seven birisi olduğu için biz de onu Allah için çok sevdik. O yüzden unutmuyoruz, yeri doldurulamaz. Arkasından inşallah nice Ahmet Kekeç'ler gelsin, bu kandili, ışığı ve izi devam ettirsin. Güzel bir yazardı. Bu isim bu kütüphaneye çok yakıştı."

"Dört bölgemize birer tane büyük kütüphane yapacağız"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin 10 bin kitaba ev sahipliği yapacağını aktararak, "120 gencimiz aynı anda kendilerine ayrılan yerlerde çalışabilecek. Mini bir toplantı alanımız da var. Dört bölgemize birer tane büyük kütüphane yapacağız. Ayrıca yaptığımız kültür evlerimizin tamamında da küçük de olsa birer kütüphane olacak." ifadelerini kullandı.

"Bütün hayatını kitapların çevresinde organize eder bize de bunu aşılamaya çalışırdı"

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç ise bugünün çok kıymetli ve özel bir gün olduğunu dile getirerek, "Haberi 2 gün önce Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Bey'den aldığımızdan beri hala şaşkın ve mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kekeç, babasının adının bir kütüphaneye verilmesinin ve bunun İstanbul'un manevi tacı Eyüpsultan'da olmasının kendileri için manidar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Babam gazetecilik faaliyetleriyle tanındı. Fakat hayatının merkezinde kitaplar olan biriydi. O kendisini edebiyatçı olarak görür ve öyle takdim ederdi. Bütün hayatını kitapların çevresinde organize eder, bize de bunu aşılamaya çalışırdı. Bu açıdan adının bir kütüphaneye veriliyor olması bizim için mutluluk verici. Babamı 14 Kasım'da vefat ettikten sonra 16 Kasım'da Eyüpsultan Haziresi'ne defnettik. Bunu bir lütuf olarak gördük. Bunun için Allah'a hamdolsun. Kabri buraya 100 metre mesafede, bu açıdan da bizim için manidar."

Kitap kafesi, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, kitap okuma ve toplantı salonları, 120 kişilik oturma kapasitesi ile 181 metrekarelik alana sahip kütüphane, vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilecekleri bir ortam sunuyor.

Bünyesindeki zengin kitap koleksiyonunun yanı sıra güncel elektronik kaynaklar ve seçkin süreli yayınlarla birlikte kütüphane, anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan'da yaşayan her kullanıcıya hitap etmeyi amaçlıyor.

Ahmet Kekeç hakkında

Çeşitli gazetelerde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlenen gazeteci- yazar Ahmet Kekeç, 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu.

Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikaye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başlayan Kekeç, 1985'te ilk hikaye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı.

Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan "Yağmurdan Sonra" adlı romanının yanı sıra 2006'dan itibaren Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve çeşitli televizyon programlarını sundu.

Usta yazar, 14 Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı - Son Dakika


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