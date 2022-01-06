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Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı - Son Dakika

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı

06.01.2022 10:26
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı

EYÜPSULTAN'da, İETT otobüsü, otobüs durağına çarptı.

EYÜPSULTAN'da, İETT otobüsü, otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün durağa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında İslambey Mahallesi Hz. Halid Bulvarı'nda meydana geldi. 55 numaralı Gaziosmanpaşa- Şişli seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar üzerindeki Tahta Minare otobüs durağına daldı. Kazada, durakta bekleyen Selin G. ile Hakan B. yaralandı. Otobüs ise kaldırımda askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekipleri de İETT otobüsünü asılı kaldığı yerden kurtardı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

"HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Kazayla ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Kara, "İki yaralımız var. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Geçmiş olsun diyoruz. Kaza nedeni henüz bilinmiyor, araştırılıyor. Üzücü bir kaza. Sevindirici tarafı, can kaybı olmaması" dedi. Kazayı gören Erkan Atıcı, "Dükkanda müşterilerle ilgilenirken bir ses duyduk, kapıya çıktık. Otobüsün hızlı geldiğini söylediler. İki yaralı vardı. Kadının ayağı sıkıntılı bir durumdaydı. Diğer yaralının görünürde bir şeyi yoktu. İkisini de hastaneye sevk ettiler" diye konuştu.


Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
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Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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