Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da, İETT otobüsü, otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün durağa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında İslambey Mahallesi Hz. Halid Bulvarı'nda meydana geldi. 55 numaralı Gaziosmanpaşa- Şişli seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar üzerindeki Tahta Minare otobüs durağına daldı. Kazada, durakta bekleyen Selin G. ile Hakan B. yaralandı. Otobüs ise kaldırımda askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekipleri de İETT otobüsünü asılı kaldığı yerden kurtardı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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