Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Meşhur Lezzetler Festivali'ne Yoğun İlgi

Eyüpsultan'da Meşhur Lezzetler Festivali'ne Yoğun İlgi

40 dakika önce

Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen "Meşhur Lezzetler Festivali" ile Eyüpsultan'ın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluştu.

Eyüpsultan'da Meşhur Lezzetler Festivali'ne Yoğun İlgi, System.String[]
Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen "Meşhur Lezzetler Festivali" ile Eyüpsultan'ın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluştu.

Tarihi, kültürel mirası ve turistik değerleriyle tanınan Eyüpsultan, meşhur lezzetleriyle de gün geçtikçe ilgi odağı oluyor. Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen "Eyüpsultan'ın Meşhur Lezzetleri Festivali" ile meşhur lezzetler İstanbullularla buluştu. Eyüpsultan'a gelenlerin tatmadan gitmedikleri Balkan tulumba tatlısı, Trileçe tatlısı, Boşnak böreği, Eyüpsultan güveci, acıbadem kurabiyesi, Eyüpsultan halkası ve Kemerburgaz turşusunun ikram edildiği festivalde, mehter gösterisi ve Karagöz-Hacivat gösterisi ile çocuklar için renkli animasyonlar da yer aldı.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken'in ev sahipliğini yaptığı festivalde, "Daha bu ilk, bundan sonra daha neler neler olacak. Eyüpsultan ve Eyüpsultan halkı bizi izlemeye devam etsin diyoruz. Bu ilk lezzet festivalimiz. Bundan sonra daha da mükemmel olacak inşallah. Lezzetli, bol güneşli baharlar, günler, haftalar diliyorum. Eyüpsultan'ın lezzetlerini dünya çapında marka yapmak için projeler geliştireceğiz" dedi.

Festivale ailece gelen Kübra Kargı, "Çok memnun kaldık. İlk defa böyle bir programa katılıyoruz. Ailece buradayız. Her şey çok güzel. Biz Ümraniye tarafında yaşıyoruz. Program için buraya geldik" diye konuştu.

Ailesini alarak Bağcılar'dan festivale katılan Ahmet Pala ise "Bağcılar'da yaşıyorum ben festival için geldik. Hem çocukları eğlendirelim, hem Eyüpsultan'ı ziyaret edelim hepsini bir arada görelim diye geldik buraya. Tatlısı vardı, trileçesi vardı Allah kabul etsin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 17:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Meşhur Lezzetler Festivali'ne Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]