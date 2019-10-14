Son Dakika Haberleri: Eyyübiye'de TSK'ya destek için Türk Bayrağı dağıtıldı
Son Dakika Yaşam Eyyübiye'de TSK'ya destek için Türk Bayrağı dağıtıldı

Eyyübiye'de TSK'ya destek için Türk Bayrağı dağıtıldı

1 saat önce

Eyyübiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın Doğusuna başlatığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Eyyübiye'de TSK'ya destek için Türk Bayrağı dağıtıldı, System.String[]

Eyyübiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın Doğusuna başlatığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla Eyyübiye Belediyesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın Doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.


Eyyübiye Beledisine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla, Türk bayrağı dağıttı. Çarşı bölgesi olarak adlandırılan alanda bulunan esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtan ekipler, esnaf ve vatandaşların yoğun talep gördü. Şanlıurfa'nın her zaman devletinin ve askerinin yanında olduğunu belirten esnaf ve vatandaşlar, bundan sonra da bunun böyle süreceğini belirtti. Türk Bayrağı dağıtımıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuş," Esnaf ve vatandaşlarımıza bayrak dağıtıyoruz. Vatanının, milletinin, toprağının ve askerinin yanında olan hemşehrilerimiz, dünya bir olsa da zafer bizimdir mesajı veriyor. Teşekkürler Şanlıurfa'm, Teşekkürler Eyyübiye'm" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Eyyübiye, TSK, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:11 Kaynak: İHA
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