Ezberleri bozdu, zor denileni başardı! İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi
26.02.2026 13:40
Kayseri'de hat sanatı hocalığı yapan Bircan Ayata, internette gördüğü bir ilanla hayatına bambaşka bir yön verdi. 119 yıllık tarihi Sion Yetimhanesi'nde taş işlemeciliğine başlayan Ayata, ''erkek işi'' olarak bilinen bu sanatta ustalaşarak ezber bozdu.

Kayseri'nin Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde 119 yıl önce yapılan Sion Yetimhanesi'nin (Köy Muallim Mektebi) bahçesindeki atölyelerde taş, ahşap ve restorasyon ustası yetiştirilmesine yönelik kurs veriliyor. Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) iş birliğiyle 2 yıl önce hizmete açılan Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nin (TAREM) ustaları, 2025'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları' kartını almaya hak kazanırken, kursiyerler de kendi alanlarında usta öğretici oluyor.

İLANI GÖRÜP KATILMAYA KARAR VERDİ

İlçede bir halk eğitim merkezinde hat sanatı hocası olarak görev yapan Bircan Ayata, tarihi yetimhanenin bahçesindeki atölyede yer alan taş işlemeciliği kursuna internetten gördüğü ilan sonrası katılmaya karar verdi.

"SEVDİĞİM İÇİN BIRAKAMIYORUM"

1,5 yıldır taş işlemeciliği kursuna geldiğini anlatan Bircan Ayata, "Hat sanatı hocasıyım ama taşı sevdiğim için bırakamıyorum. Geçen yıl başladım. Taş diyoruz ama çok estetik bir malzeme. İnternetten bu kursun duyurusunu görünce 'Tam bana göre' dedim. Çünkü taş üstünde hat sanatını çok seviyorum. Burada profesyonel olarak öğrendim. Sevdiğim için de bırakamıyorum" dedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞİ GÖRÜNCE MUTLULUK VERİYOR"

Ata mirasına sahip çıktığı için mutlu olduğunu da söyleyen Ayata, "İlk başta malzemeyi nasıl kullanacağımı bilmediğimiz için biraz zorlandık. Keski ve çekici elime ilk kez aldım. Ama aldığınız zaman da bırakamıyorsunuz. 'Hep bir üstünü düşünüp, yerine ne koyabilirim' düşüncesinde oluyorsunuz. Birkaç tane yazı çalıştım. 'Şimdi daha estetik ne yapabilirim' diye düşünüyorum. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bunlar bizim atalarımızdan bize miras. Bu iş bizim özümüz. Taşa dokunup, ata mirasını gelecek nesillere aktarmak lazım. Taş ustası denildiğinde hep erkek akla geliyor. Ama erkeğin yapacağı şey ile kadının yapacağı şeyler farklı. Kadın taşa estetik katıyor. Zor ama yaptığınız işi görünce size mutluluk veriyor" diye konuştu.

"DAHA FAZLA GENÇ GÖRMEK İSTİYORUM"

Bircan Ayata, "Aslında zor değil, yaptığınız işin üzerine gidince sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Sevmek önemli. 7/24 televizyon karşısında oturacaklarına inanın buraya gelsinler. Şu tozu bir yutup, başlasınlar. Çok güzel bir terapi. Gerçekten insanı rahatlatan bir sanat. Buna herkesin ihtiyacı var. Size çok güzel şeyler katıyor. Kadınlara özellikle öneriyorum. Ben burada daha fazla insan görmek istiyorum. Daha fazla genç de görmek istiyorum. Burada güzel şeyler çıkıyor" dedi.

