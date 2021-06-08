Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a hakaret davasında 'basit yargılama' olacak - Son Dakika

OYUNCU Ezgi Mola'ya, İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanacağı dava, dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Musa Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.